【開心速遞】「熊家」北上廣州與粉絲共聚迎中秋　周嘉洛最受歡迎被粉絲狂「集郵」

▲ 「熊家」北上廣州出席中秋粉絲見面會。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》現已播出6年半超過2082集，一直人氣高企，原來在內地也深受歡迎。

今日（23日）劇中8位主要演員劉丹、單立文、滕麗名、呂慧儀、周嘉洛、吳偉豪、古佩玲及陳浚霆，便一同北上廣州出席中秋粉絲見面會，與內地觀眾大玩遊戲預祝中秋佳節，並暢談許多拍攝期間的難忘事，又派送月餅及限量禮物予現場觀眾，場面溫馨熱鬧。

首次到廣州工作的周嘉洛及吳偉豪亦驚嘆粉絲的熱情，事隔多年再次到訪廣州的劉丹表示: 「廣州發展越來越發達，朝氣勃勃，期待與大家見面」。

眾人談到今次到訪廣州，感到非常親切，好像「回家」一樣!

​​【開心速遞】「安仔」周嘉洛回家即組新CP？ 郭柏妍客串有驚喜網民集氣再回家【有片】

金城安狂被「集郵」

其中周嘉洛似乎最受歡迎，除獲不少粉絲「集郵」外，更有人應援，足見人氣超高。

有網民過關時巧遇「熊家」，並發文指：「過關的時候忽然看到熟悉的面孔，睇真啲原來係豹哥，原來成個《愛．回家》劇組都在，本來都知道佢哋今日去廣州做活動，沒想到那麼巧。一開始不好意思，只敢偷拍兩張，怕打擾他們，後來過完關，問他們可不可以合照！沒想到十分nice和熱情！我朋友好喜歡金城安，想要他獨照，他也馬上拍我了！ 」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

​​​​​​​

兩年後再「回家」

因在劇中「金城安」一角而成功入屋的嘉洛，在2019年更奪得《萬千星輝頒獎典禮》最佳男配角獎，其後更「升呢」擔任劇集第一男主角，暫別《愛．回家》，轉出拍正劇。

早前「離家」兩年的「金城安」終於「回家」，令不少觀眾大表期待！

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R