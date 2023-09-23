【販毒案】27歲女利用工廈藏170萬元大麻及副產品　同行32歲男子亦被捕

▲ 27歲女利用工廈藏170萬元大麻及副產品，同行32歲男子亦被捕。（資料圖片）

27歲女子涉在觀塘工廈藏有約10公斤毒品、少量懷疑毒郵票及400支懷疑含有大麻油的的電子煙，市值約170萬元，同行32歲男子亦被捕。

中區警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，本周四（21日）下午展開打擊毒品行動，在觀塘一工業大廈截查兩名可疑男女。



其後，人員搜查該大廈一單位，檢獲約2.9公斤懷疑大麻草及大麻花、約2公斤懷疑含有大麻成份的曲奇、約4.7公斤懷疑含有大麻成份的糖、約160克懷疑大麻油、約400支懷疑含有大麻油的的電子煙、約180克懷疑迷幻蘑菇、約60克懷疑大麻精及少量懷疑毒郵票，總市值約170萬元。



該名32歲本地男子及27歲本地女子涉嫌販毒被捕，現正被扣留調查。案件仍在調查中，警方不排除會有更多人被捕。



警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。

警方亦呼籲，吸食毒品會對身體造成嚴重及長遠的傷害。大麻及其相關製品均為毒品，受相關法例管制。市民尤其青少年切勿低估吸食大麻的禍害。家長亦可留意毒品的新興包裝，提高警覺，協助子女遠離毒品。

警方又提醒業主，放租單位時，應該了解租客背景及租用單位用途。單位出租之後，如果懷疑單位被不法之徒用作非法活動，應該盡快通知警方。

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責任編輯：陳麗娜