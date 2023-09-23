【聲夢傳奇】張馳豪與弟弟張馳杰拍檔冧粉絲 Yumi憶兒時喜歡玩燈籠
青春甜美的鍾柔美（Yumi）、高大有型的張馳豪（Aska）與弟弟「2023年全球先生」香港代表張馳杰（Oliver）在今日（9月23日）於皇室堡出席活動迎中秋，與現場粉絲大玩遊戲，提早慶團圓。
近期忙於兼顧唱歌事業與學習的Yumi表示，是次活動可以置身於《長江7號》經典電影場景中，回憶起讀書時的快樂自在，可愛的主角7仔十分惹人憐愛，連同身旁的兩位型男Aska及Oliver一起打卡留念。
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甘比現身打氣
3人亦有分享《長江7號》電影中的父子情情節並覺得好感動，Aska及弟弟Oliver表示，自己與屋企人關係亦同樣很好，已訂了餐廳一家人度過中秋正日，團團圓圓。
而華人置業集團行政總裁劉陳凱韻（甘比）也有到場，特別致送「7仔毛絨公仔」給3人，以答謝他們出席活動。
全場觀眾尖叫
活動上，Aska及弟弟Oliver落力玩遊戲，使盡渾身解數以最擅長的才華取悅Yumi，Aska用結他自彈自唱情歌，全場觀眾聽出耳油。
滿身肌肉的Oliver果然是「2023年全球先生」香港代表，每個Man爆冧女姿勢令全場觀眾尖叫。
與粉絲合作整燈籠
兩人的冧女技倆，讓Yumi難以選擇最出眾才子陪她過中秋。
另一個遊戲，3位分別與粉絲製作充滿中秋氣息的7仔主題燈籠，以各樣創意出位設計想贏得全場掌聲。
Yumi於遊戲中分享兒時十分喜歡玩燈籠及猜燈迷，月餅亦是喜歡的節慶食品之一。
Aska與Yumi分別以柔情及跳唱風格即場獻唱歌曲，台下的粉絲聽得如癡如醉，把現場熱鬧氣氛推至最高。
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撰文 : TOPick柴犬出動