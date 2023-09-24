【工業意外】西九地盤2工人疑吸沼氣亡 港鐵：涉「圓方」冷氣系統工程

▲ 西九文化區地盤疑沼氣洩漏，2名男工昏迷送院搶救後亡。

西九地盤疑沼氣洩漏，2工人暈倒。今日（24日）上午7時17分，警方接報指，油麻地柯士甸道西1號西九文化區地盤工地有2名工人昏迷。工業傷亡權益會引述家屬指，兩名男工昨早8時上班，原定下午5時下班，未有回家。至今早聯絡到僱主，才發現兩人仍在地盤。

港鐵回覆查詢時指，事件涉及港鐵旗下商場「圓方」的冷氣系統海水冷卻喉管更換工程，由冷氣承判商負責，而有關工人的工作地點，位於西九文化區地盤下方。港鐵指，對事件高度關注並感到難過，向身亡工友的家屬致衷心慰問，並已督促承辦商協助及照顧家屬需要；亦正與涉事承辦商了解詳情，會全面配合相關政府部門的調查。

涉事的承建商「帥建機電工程有限公司」表示已聯絡死者家屬，以及派管理層慰問家屬，並已安排與分判商，分別發放合共20萬元撫恤金，並將約見死者家屬商討，承諾盡力提供協助。由於勞工處正調查事故，公司會全力配合，找出意外原因，亦會從各方面跟進，包括事件所涉及的工序、工作範圍及與商埸的通報機制等。



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警方及消防人員早上接報後趕抵事故現場，發現現場充斥異味，懷疑沼氣洩漏，其後在地盤中發現2名工人暈倒，需以自動心外壓機搶救，送往伊利沙伯醫院搶救，惟最終雙雙不治。警方正調查事件，事件列作「有人昏迷案」處理。

2名死者分別為郭伙記（61歲） 及劉浩祥（63歲），2人為水喉匠，死者家屬今早分別到達伊利沙伯醫院了解，認屍後情緒激動。

據死者郭伙記遺孀表示，丈夫從事相關的工作已十多年，不明白怎會發生這種意外，「點解未收工又無人知，收工出閘應該有相關紀錄，呢啲責任邊個負。」死者昨晨（23日）8時上班，原本下午5時收工後便回家，但家人等至夜深亦未見其蹤影，於是致電死者判頭電話，唯整晚也未能聯絡上，至今日（24日）早上6時許才能找得上，惜最後傳來噩耗，家人原本已打算本周慶祝中秋節，但現已天人永隔。她哭訴「點解呢啲事會發生係佢身上，盡心盡力為你工作，得到呢啲結果。」

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文對意外表示難過及憤怒，認為顧主有責任保障員工安全，對於工人整晚失蹤而沒有下班也沒有人知道的情況實難以接受，有關方面必須作一個交待。

現場消息指，2人在事發時，在西九文化區冷氣系統一條200米長、闊5米、高5米的地下管道工作，進行維修。消防員在距離地面約6米深的位置發現兩人，花了約一小時將他們送到地面。

勞工處已派人到現場，調查意外原因。

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責任編輯：陳麗娜