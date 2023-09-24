【保護聽覺】港男耳鳴誤當傷風後遺症致全聾　自爆2大影響籲珍惜耳仔

▲ 港男耳鳴誤當傷風後遺症致全聾，自爆2大影響籲珍惜耳仔。

好好愛惜雙耳！一名港男日前自爆耳朵聽力受損經歷，表示除了聽不見更會有2大影響困擾餘生，呼籲網民要「珍惜耳仔」。

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事主在連登討論區發文，表示自己在10多年前某日起床，突然發現耳朵裡面傳來有規律「呼呼」的風聲。他起初以為是傷風後遺症，但一兩日後情況惡化，「聽嘢會走音，或者會聽到多一個音，同埋自己講嘢有回音」。事主於是求醫，但醫生仍指是傷風後遺症，再過幾日就會康復。

聽力持續衰弱至全聾

然而，事主的耳鳴一直持續，被轉介至耳鼻喉科檢查。事主做聽力測試，發現一隻耳的聽力已嚴重衰退。由於病情拖延太久，事主無論吃藥或戴助聽器，仍沒有任何改善。幾年之間，事主聽力一直變差，直至連高達100分貝的聲音都完全聽不到，只能感受到聲音「衝擊感」，證實失聰。

耳聾後2大影響

事主坦言，雖然只有一邊耳朵喪失聽力，但對日常影響仍非常大。首先是無法準確判斷聲音來源：

屋企有啲電子設備響，我又唔知係邊，就要慢慢搵。係原地慢慢轉一個圈，留意下聲音大或細去估。同埋人哋喺右邊叫我時，因為我係左耳聽到，我都係會擰頭去左邊......

其次是在嘈雜環境下難以聽清對話，令他身陷尷尬局面：

只會聽到好散嘅聲音夾雜住啲嘈音，所以公司一有啲大型social場合我就要摺埋，因為聽唔到人講乜，成日要人重覆三四次，個氣氛會好尷尬......

事主更指，有研究表明聽力有問題的人，到年老時會有更大機會患上腦退化。

至於成因，事主表示醫生並不清楚，唯一排除是患癌的可能。他認為有2種可能性，第一是傷風菌入耳，第二則是曾在聚會中聽到一段時間的巨大喇叭聲，導致聽力受損：「個隻耳之後足足一日聽唔到嘢......可能當時隻耳已經傷咗」。

最後，他呼籲民眾一定要珍惜聽覺，尤其是避免用過大的音量聽音樂：

因為親身體會到聽覺有問題幾唔方便，每當見到有人戴headset、仲要大聲到我都聽到係乜歌時，就會好感嘆點解會有人咁唔愛惜自己聽覺....祝大家身體健康。

網民震驚：聽覺真的很重要

事主的分享引來大批網民關注，紛紛感激他的警世分享；更有人自爆相同經歷，佐證失去聽覺的不便：

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耳鳴背後隱藏的健康問題

耳鼻喉科專科醫生黃漢威曾表示，耳鳴是指在環境中沒出現的聲音，只有患者才聽到的聲響，而這些聲響沒特定頻率或節奏，可以是如蜜蜂飛過的「嗡嗡」聲，也可以是如撞咪時的高頻迴音，「總之不是幻聽到人的說話」；至於音量亦可以由微弱至難以察覺，至響亮到影響日常生活。

然而，他強調耳鳴並非一種病，是一種徵兆，成因很多，最常見是聽覺退化，亦可簡單如耳垢阻塞到中耳炎、耳水不平衡，又或鼻咽癌、聽覺神經腫瘤等較嚴重的病症，甚至感冒也可引起耳鳴。

耳鳴會令聽覺退化？

有些患有耳鳴的人，覺得耳鳴愈來愈大聲，聽力也隨之而下降，似乎耳鳴聲令聽覺變差。黃醫生表示，耳鳴並不會令聽力下降，反而是因為聽覺持續退化而令耳鳴變得嚴重。

由退化引起的耳鳴可發生於雙耳，估計是由於聽力降低，傳送到腦部的聲波減少，繼而影響整個聲音傳遞機制，於是產生不正常聲音。因此，部分人佩戴助聽器後，重新聽到更多環境的聲音後，耳鳴情況也會減輕或好轉。

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責任編輯：羅嘉欣