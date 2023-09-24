【東張西望】41年前邂逅女神念念不忘　深情伯伯尋人：想知道你幸唔幸福

▲ 施伯伯接受《東張西望》主持李旻芳訪問。

「那故事倉猝結束不到氣絕便已安葬，才成就心裡那道不解的咒沒法釋放」41年前一次巴士上的一次邂逅，就此一見鍾情並成大半生未能忘懷？這不是影視劇的劇情。

在上月，有網民在討論區發文指，旺角發現一名伯伯手持寫滿字的尋人告示，稱在41年前於巴士邂逅一位女士，至今仍念念不忘，可惜遍尋不果，希望有天再遇。不少網民指伯伯癡情，並送祝福「希望佢搵到」。

在昨晚（9月23日）播出的《東張西望》，「東張女神」李旻芳訪問這位情深伯伯。原來這位伯伯姓施，今年74歲，而施伯伯向主持李旻芳透露曾結婚，可是妻兒來港後幾年後便分開， 獨個生活多年，昔日巴士上遇到的女神，成為其精神支柱。

【東張西望】TVB節目《東張+》一周年 大台邀觀眾投選心水東張女神【多圖】

▲ 施伯伯

念念不忘

而施伯伯在1982年5月7日於旺角往荃灣的巴士上邂逅一位半年估計十多歲的女學生，他印象中只記得對方穿上白色校服，校章有三個英文字。

他曾在圖書館及上網尋找，結果估計女神就讀哪間學校，而施伯伯曾寫信向校方尋求幫忙，不過未能成事，最終從2010年開始，決定在街頭以「人肉紙牌」方式尋人，可是十多年仍未能找到女神。

▲ 《東張西望》（影片截圖）

女神似林穎嫺？

施伯伯形容女神身高約160cm、短頭髮、鼻高高，指女方貌似1987年港姐季軍林穎嫺及1988年港姐冠軍李嘉欣，施伯伯對女學生一見鍾情，但施伯伯當年既窮又潦倒並已在鄉下娶妻兼育有一子，因此沒有上前表白，卻由此抱憾半生。

施伯伯表示現在尋找對方，只是想知道女神生活是否過得幸福，便死而無憾，眼泛淚光地說：「搵佢我就想問佢呢40幾年嚟點樣囉，過得點樣囉，幸唔幸福囉。感謝你帶畀我一個咁了不起嘅邂逅，感謝你讓我嘅人生咁唔同，我花咁大功夫搵你，就想知道你幸唔幸福，如果你幸福我就放心，如果你唔幸福，我會盡一切力量畀你幸福。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R