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【屏東工廠大火】33歲殉職消防員原定下月與妻度蜜月　母悲痛認屍：媽媽以你為榮

育兒經 10:55 2023/09/24

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台灣屏東工廠大火殉職消防員原定下月與妻度蜜月。

台灣屏東科技產業園區一間高爾夫球廠發生大火，至今已造成7人死亡，包括4名消防員，近100人受傷，仍有3名廠房員工失蹤。33歲的殉職消防員賴俊儒，原定下月與妻子度蜜月，未料兩人從此陰陽相隔。

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根據台媒《三立新聞網》、《引新聞》報道，在火災發生後，賴俊儒等11名消防員率先進入火場救援，惟現場再度發生爆炸，其中4人不幸殉職。賴俊儒被救出時已沒有生命跡象，全身被燒至焦黑，面目全非，送院搶救後宣告不治。

事發後，賴俊儒父母和英國籍妻子趕到醫院認屍，需對比DNA，及根據其衣服名牌確認身份。三人當場失聲痛哭，賴母悲痛向兒子喊話「媽媽以你為榮」，又哽咽「他是那麼乖、那麼快樂的人，怎麼會是他？」、「難道這一切是天意？」，賴父亦懇求檢方不要解剖兒子的遺體，「不要再讓他挨一刀」。

報道指，賴俊儒與妻子於去年年底結婚，但因疫情取消婚禮，原定明年補辦，並於下月度蜜月。然而，突如其來的噩耗讓他們天人永隔，令人心酸。

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責任編輯︰王明芳

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