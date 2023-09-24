【血管健康】血液循環差易致心血管疾病　專家揭1種水果最有效降血壓

▲ 專家揭1種水果最有效降血壓。（iStock圖片）

都市人生活壓力大，要多注意心血管健康。台灣營養師王證瑋（阿罐）推介大家可以在日常飲食中攝取有助維持血管健康的營養素，幫助預防高血壓。

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台灣營養師王證瑋（阿罐）在Facebook專頁發文，表示現代人生活忙碌，容易營養攝取不均衡，尤其是血液循環不好，容易造成心血管疾病，還有機會影響其他身體功能，例如性慾下降。對此，他分享6種富含營養素食物，在日常飲食中多攝取，有助血液暢通、預防高血壓等心血管疾病，及避免性功能受損：

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同場加映：蘋果最有效降血壓

高血壓在現今社會十分普遍，根據世衞資料，全球1/4男性患有高血壓，而女性則佔1/5台灣家醫科醫生洪暐傑曾在其Facebook專頁，引述2018年發表於《營養與飲食學院學報》（Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics）雜誌的論文指出，每天吃4份或以上約400克的水果，男性可以減少高血壓的機率56%，女性可以減少高血壓的機率67%。

另外，洪醫生又引述了2016年於《人類高血壓雜誌》（Journal of Human Hypertension）發表的論文，發現每天多吃1份大約106克水果，可以降低發生高血壓的機率1.9%，而進食的水果愈多，愈能降低患高血壓機會，上限為每天吃5份大約530克的水果。

其中，提子、藍莓、牛油果、蘋果、梨及橙等6種水果對降低血壓有明顯的影響；又以蘋果降血壓效果最佳：

每天吃超過４份蘋果或橙，可以降低得到高血壓的機率9%。水果適當食用，患高血壓風險可降低9%。

不過，洪醫生提醒大家，糖分高的水果則要避免，例如一星期吃上4次以上哈密瓜，則高血壓的增加機率會多7%。還要適量飲果汁，否則會帶來反效果，因為如果每天喝太多果汁（680亳升）以上，同樣會增加患高血壓的風險。

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責任編輯：羅嘉欣