【血管健康】血液循環差易致心血管疾病　專家揭1種水果最有效降血壓

都市人生活壓力大,要多注意心血管健康。台灣營養師王證瑋(阿罐)推介大家可以在日常飲食中攝取有助維持血管健康的營養素,幫助預防高血壓。

台灣營養師王證瑋(阿罐)在Facebook專頁發文,表示現代人生活忙碌,容易營養攝取不均衡,尤其是血液循環不好,容易造成心血管疾病,還有機會影響其他身體功能,例如性慾下降。對此,他分享6種富含營養素食物,在日常飲食中多攝取,有助血液暢通、預防高血壓等心血管疾病,及避免性功能受損:

同場加映:蘋果最有效降血壓

高血壓在現今社會十分普遍,根據世衞資料,全球1/4男性患有高血壓,而女性則佔1/5台灣家醫科醫生洪暐傑曾在其Facebook專頁,引述2018年發表於《營養與飲食學院學報》(Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics)雜誌的論文指出,每天吃4份或以上約400克的水果,男性可以減少高血壓的機率56%,女性可以減少高血壓的機率67%。

另外,洪醫生又引述了2016年於《人類高血壓雜誌》(Journal of Human Hypertension)發表的論文,發現每天多吃1份大約106克水果,可以降低發生高血壓的機率1.9%,而進食的水果愈多,愈能降低患高血壓機會,上限為每天吃5份大約530克的水果。

其中,提子、藍莓、牛油果、蘋果、梨及橙等6種水果對降低血壓有明顯的影響;又以蘋果降血壓效果最佳:

每天吃超過4份蘋果或橙,可以降低得到高血壓的機率9%。水果適當食用,患高血壓風險可降低9%。

不過,洪醫生提醒大家,糖分高的水果則要避免,例如一星期吃上4次以上哈密瓜,則高血壓的增加機率會多7%。還要適量飲果汁,否則會帶來反效果,因為如果每天喝太多果汁(680亳升)以上,同樣會增加患高血壓的風險。

