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【房屋供應】何永賢：年底前再增1.3萬個過渡屋單位　正密切跟進恒莆新苑滲水事件

社會 12:57 2023/09/24

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房屋局局長何永賢（林宇翔攝）

房屋局今（24日）舉行第二次過渡性房屋開放日，有13個營運機構在場擺設攤位，向市民介紹居住環境、交通設施及生活配套等。房屋局局長何永賢出席活動時表示，過渡性房屋項目入住率理想，目前已有7800個單位使用中，其中市區項目入住率逾90%，新界項目的入住率亦達87%，料年底前再增13,200個過渡屋單位。

何永賢表示，截至今年8月底，已有7,800個過渡性房屋單位使用中，預計年底前再多13,200個單位落成，總共有21,000個過渡屋單位，比原先目標多出100個。她又指現時過渡性房屋的入住率十分理想，其中市區及擴展市區項目平均超過90%，部分單位已經流轉供第二批居民入住使用，個別項目的單位使用率達110%；而位於新界的項目的入住率亦平均約有87%。

何續指，局方將於明日（25日）推出電子平台「住得易」，市民可透過手機或電腦進行網上登記，使申請過程更有效、更迅速，期望可讓居民盡快入住，以改善居住環境。

被問及早前元朗恒莆新苑過渡房屋有單位在大雨後滲水，何表示承辦商在包裝及防水措施上處理不妥當，各組件容易因天雨關係而入水，強調承建商將一力承擔有關維修，現時有60%單位完成維修，局方會密切跟進，有信心不會影響完工期。

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記者：李芷玲

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