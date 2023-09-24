【房屋供應】何永賢：年底前增至1.3萬個過渡屋單位　正密切跟進恒莆新苑滲水事件

▲ 房屋局局長何永賢（林宇翔攝）

房屋局今（24日）舉行第二次過渡性房屋開放日，有13個營運機構在場擺設攤位，向市民介紹居住環境、交通設施及生活配套等，全日入場超過1,200人次，有6團逾180人乘穿梭巴士參觀單位。房屋局局長何永賢出席活動時表示，過渡性房屋項目入住率理想，目前已有7800個單位使用中，其中市區項目入住率逾90%，新界項目的入住率亦達87%，料年底前可增至約1.3萬個過渡屋單位。

何永賢表示，截至今年8月底，已有7,800個過渡性房屋單位使用中，預計年底前可增至約1.3萬個單位，料總數有21,000個過渡屋單位可供應，比原先目標多出100個。她又指現時過渡性房屋的入住率十分理想，其中市區及擴展市區項目平均超過90%，部分單位已經流轉供第二批居民入住使用，個別項目的單位使用率達110%；而位於新界的項目的入住率亦平均約有87%。

何續指，局方將於明日（25日）推出電子平台「住得易」，市民可透過手機或電腦進行網上登記，使申請過程更有效、更迅速，期望可讓居民盡快入住，以改善居住環境。

被問及早前元朗恒莆新苑過渡房屋有單位在大雨後滲水，何表示承辦商在包裝及防水措施上處理不妥當，各組件容易因天雨關係而入水，強調承建商將一力承擔有關維修，現時有60%單位完成維修，局方會密切跟進，有信心不會影響完工期。

大坑西邨明年面臨重建，居民陳婆婆亦出席開放日，了解過渡屋的環境及詳情，希望在明年2月搬遷前找到落腳點，她表示當局沒有提供清晰安置指引，加上其收入少，較難租住私人屋苑，她無奈道：「唉，我都冇咩要求，但求有個棲身之所」，又指早前曾申請啟德過渡屋卻遭拒絕，故盼可申請長沙灣順庭居，「如果過渡性房屋都申請唔到我都唔知點算 。 」

另外，現居於佐敦劏房的蔡女士 是一名單親媽媽，育有一名3歲兒子，目前靠綜援維生。她指現時居住環境不理想，「樓上經營賓館，經常有陌生人出出入入」，故十分擔心居所安全。她又說，劏房租約明年即將屈滿，輪候公屋已約3年亦沒有消息，希望可以申請過渡屋改善生活環境。

負責營辦過渡性房屋項目「雙魚薈」 及「七星薈」的香港路德會表示，即使有關項目年底始入伙，但經過兩次開放日後已收到不少人查詢，令入住申請者上升。路德會助理行政總裁馮芷君表示，現時已收到4、5成單位的入住申請表，當中以一至二人單位為主，未來會繼續透過不同展覽招租，稱對入住率有信心。

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記者：李芷玲