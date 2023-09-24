【明日之星】12歲自閉症高爾夫球天才　訓練2周即奪全國賽冠軍：夢想參加殘奧

▲ 12歲自閉症高爾夫球天才，訓練僅2周即奪全國賽冠軍。

新西蘭一名12歲自閉症男童，最近在全國初中聯會運動會中，贏得男子9洞高爾夫球賽的冠軍。這位天才球手在半年前才開始接觸高爾夫球，賽前亦只有短短兩周時間訓練，卻得到如此佳績，他在賽後表示，下一個夢想是參加殘奧，並希望日後能成為高爾夫球名將活士（Tiger Woods）那樣的人。

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根據外媒《華盛頓郵報》、《Stuff》報道，來自新西蘭的12歲男童貝利（Bayleigh Teepa-Tarau），穿著籃球鞋、用借來的球桿，在全國初中聯會運動會，（Association of Intermediate and Middle Schools, AIMS Games）的9洞高爾夫球賽上，贏得個人金牌，並為學校摘下團體冠軍。

貝利本身患有自閉症，其教練Whetu Wiremu表示，2年前初次與他見面時，他從來不與任何人說話，看起來有點冷漠。後來他得知貝利自小開始便隨身攜帶一支高爾夫球桿後，便決定招募這個安靜的男孩，加入他新成立的學校高爾夫球隊。

貝利參加了約6個月集體課程，但由於人數太多，當然他未得到一對一的教學。而在這次比賽前，只有短短兩周時間練習，教練帶他們到校外的高爾夫球場，進行了3輪完整練習，每輪約為3小時。

教練指，貝利和其他學生在短時間內取得極大進步，讓他感到非常自豪。他又說，貝利熱愛這項運動，又認為這種熱情驅令他打出出色的表現。透過運動，如今貝利亦開始打開心扉，面上亦展現更多的笑容，「贏得獎牌只是一種獎勵，真正的勝利是看到他與其他孩子相處，並聽到他說話」。

賽後，貝利面帶笑容地表示，「很高興奪得了第一名，我有一班很好的隊友，亦結識了新朋友」，他表示下一個夢想是參加殘奧，亦希望成為高爾夫球名將活士（Tiger Woods）那樣的人。

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責任編輯︰王明芳