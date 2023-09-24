【香港小姐】郭珮文賀怡雯戰鬥格上海夜蒲　Juliana：很幸運認識Lea【多圖】

今屆港姐郭珮文（Juliana）雖然未能打入三甲，但憑驕人身段已成為新一代「宅男女神」，人氣比今年三甲港姐有過之而無不及。而Juliana亦十分識做，自從完成賽事後，非常勤力經營社交平台，不時分享動向，見她周圍吃喝玩樂，生活多姿多采。

近日，郭珮文更加離開香港飛往上海，與同屆的退選港姐、「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）敘舊。

【香港小姐2023】郭珮文穿高貴晚裝好養眼 Juliana落力經營社交平台冧粉絲【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

志趣相投成好友

郭珮文更寫道：「好開心今天來到上海玩，對上一次來已經是小時候，沒記憶了，想感受一下這邊的氛圍。很幸運在參選香港小姐的時候認識Lea，發現有很多共同之處成為了好朋友。」

郭珮文與賀怡雯兩位好姊妹齊齊扮靚逛街、食飯，更狂Selfie。

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

女神齊夜蒲

兩位女神更到淮海中路附近吃飯，而有網民發現她們鄰桌是內地高力集團的總裁鄧懿君，可見是一間十分高級食店。

此外，二人又以一身黑色戰衣夜蒲，郭珮文穿黑色貼身吊帶裙、賀怡雯則黑色Tube top上場，齊騷fit爆身段。

最新影片推介：