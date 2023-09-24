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【航運樞紐】機場8月日均客運量13萬人次　回復疫前近7成水平

社會 14:15 2023/09/24

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機場8月日均客運量13萬人次，回復疫前近7成水平。（湯致遠攝）

今年8月香港國際機場客運量約達400萬人次，較7月上升5%；每日平均客運量增至約13萬人次，回復至疫情前水平約66%；而飛機起降量及貨運量則分別按月增加 4.3%及1.7%至25,055架次及36.7萬公噸。

本月錄得客運量較去年同月的低基數高7.3倍，而飛機起降量則上升1.2倍，當中以往來東南亞、中國內地及日本的客運量及飛機起降量錄得最明顯升幅。貨運量則按年上升8.5%，其中出口貨運量較去年同月相比攀升20.5%；月內往來中東、歐洲及北美主要貿易地區的貨運量則有顯著增長。

於今年首8個月，香港國際機場客運量較2022年同期的低基數高出超過13倍至2,440萬人次；飛機起降量按年躍升97.4%至167,895架次，貨運量按年輕微減少2.6%至逾270萬公噸。

過去12個月，機場客運量按年大幅增加11倍至2,830萬人次，飛機起降量上升55.7% 至221,585架次，貨運量則下跌11.8%至410萬公噸。

另外，香港國際機場於第30屆「世界旅遊獎」中獲投選為「2023亞洲最佳機場」及「2023中國最佳機場」，連續第二年獲選為「中國最佳機場」，並先後於2020年及2021年獲選為「亞洲最佳機場」。

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責任編輯：陳麗娜

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