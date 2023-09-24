【旅遊推廣】佐藤健受邀拍片遊M+歎點心宣傳香港　稱鍾情港式湯水

▲ 旅發局邀請日劇男神佐藤健遊覽M+及品嚐本地美食，感受夏日的香港。（宣傳片截圖）

為推廣香港，旅遊發展局邀請多位當紅藝人拍攝宣傳片，介紹本地美食、特色及文化。繼大馬女神林明禎策劃「禎華遊」，分享自己喜歡的港式美食及好去處，旅發局再邀請日劇男神佐藤健遊覽M+及品嚐本地美食，感受夏日的香港。佐藤健在片段中表示自己非常喜歡港式湯水，並認為香港的獨特之處在於多元文化薈萃。

旅發局安排佐藤健遊覽西九文化區的M+博物館，佐藤健在參觀後表示，「香港的獨特之處在於多元文化薈萃，環顧全世界亦十分獨特」，並表示會邀請朋友到訪M+。他其後到訪本地點心專門店品嚐糯米雞、叉燒包等美食，又到米芝蓮3星餐廳品嚐片皮鴨，更分享自己「非常喜歡港式湯水，每次來港都會很期待享用海鮮湯」。

另外，韓國男演員丁海寅早前來港出席粉絲見面會時，亦透露已為旅發局拍攝宣傳片，介紹香港夜景及美食，希望協助推動香港旅遊業。

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責任編輯：梁凱婷