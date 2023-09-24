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【求職面試】大學畢業生寄逾百份CV石沉大海　自降高中學歷即收數十個面試邀請

教育 15:06 2023/09/24

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大學畢業生寄逾百份CV石沉大海，自降高中學歷即收數十個面試邀請。（iStock圖片）

求職從來非易事，內地一名應屆畢業大學生自7月起開始搵工，寄出幾百份履歷均石沉大海，一氣之下將學歷改成高中，結果翌日打開求職平台，竟收到數十個面試邀請，令他大感震驚。

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據《新浪新聞》報道，該名00後應屆畢業生表示從7月開始找工作，但大部分工作都不適合自己，心儀的職位大多都要求工作經驗，投數百份履歷都沒有回音。 他自問對工作要求不高，若工作強度不大，可以接受1個月3000元人民幣的薪金，甚至做好最壞打算要到工廠打工，但連這類型工作也找不到。

他直言因此而感到丟臉，一氣之下，他將履歷上的最高學歷改成高中，翌日再打開求職平台軟件，竟收到數十個面試邀請。

事主將經歷分享到社交平台，引來不少網民共嗚。有網民表示，「用高中學歷找工作後，已經收到兩份offer，一個是酒店前台，一個是推廣」、「之前用本科學歷去投人事、行政崗位都沒人搭理，現在反而比以前有更多回复，關鍵是工資都差不多」。亦有人留言「高中生好騙」、「工資差不多，難道你看職業發展，不做職業規劃嗎？」。

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責任編輯︰王明芳

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