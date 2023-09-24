  • 33°C
香港時間 : 2023924日 (週日) 17:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【昔日小生】魏駿傑痛下決心減66磅　積極直播帶貨成四榜冠軍

娛樂 16:03 2023/09/24

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

當年TVB小生魏駿傑自從與年紀細他20歲的內地妻張利華離婚後，便父兼母職獨力照顧女兒，轉眼女兒都已12歲。而現年55歲的魏駿傑近年轉戰內地發展。

不過魏駿傑近年身形脹爆，顏值早已不如當年，比如早前他為養家開設社交網站，專拍片講「講經」談人生道理，比如約兩個月前當中有條片，魏駿傑扮搬運工，片中的他凸大肚腩、頭髮凌亂、滿面油光，完全是個中年肥膩大叔。

【魏駿傑前妻】張利華出席富豪生日會　生活富貴成功融入社交名流圈

魏駿傑早前拍片，凸大肚腩、滿面油光，完全是個肥膩大叔。

下定決心減肥

據悉，其體重高峰時期達238斤（約262磅），而魏駿傑約在兩個月前曾回覆網民指，因為3年疫情才導致嚴重發福，但也知道外表對藝人十分重要，所以決心減肥。當時他表示已減掉30斤（約33磅）。

相隔兩個月，魏駿傑透露已減掉60斤（約66磅），現在明顯比之前瘦了！

點擊圖片放大
+5
+4

帶貨成績佳

而魏駿傑積極直播帶貨賣白酒，而且成績不錯，登上抖音帶貨總榜、新星主播榜、食遍天下榜、白酒榜，成為四榜冠軍。

不過直播時，他應有用「瀘鏡」，所以雖然片中其外表年青了很多，但未知現實中樣貌是否真的回春。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

魏駿傑 娛樂人物職業 演員 KOL 網絡熱話 抖音

最高瀏覽

【兒童飲食】從小愛吃1類食物　醫生警告：成年後患鼻咽癌風險高7倍
【兒童飲食】從小愛吃1類食物　醫生警告：成年後患鼻咽癌風險高7倍
急症室最長等候時間（09月24日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月24日 時間12:05）