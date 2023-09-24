【昔日小生】魏駿傑痛下決心減66磅　積極直播帶貨成四榜冠軍

當年TVB小生魏駿傑自從與年紀細他20歲的內地妻張利華離婚後，便父兼母職獨力照顧女兒，轉眼女兒都已12歲。而現年55歲的魏駿傑近年轉戰內地發展。

不過魏駿傑近年身形脹爆，顏值早已不如當年，比如早前他為養家開設社交網站，專拍片講「講經」談人生道理，比如約兩個月前當中有條片，魏駿傑扮搬運工，片中的他凸大肚腩、頭髮凌亂、滿面油光，完全是個中年肥膩大叔。

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▲ 魏駿傑早前拍片，凸大肚腩、滿面油光，完全是個肥膩大叔。

下定決心減肥

據悉，其體重高峰時期達238斤（約262磅），而魏駿傑約在兩個月前曾回覆網民指，因為3年疫情才導致嚴重發福，但也知道外表對藝人十分重要，所以決心減肥。當時他表示已減掉30斤（約33磅）。

相隔兩個月，魏駿傑透露已減掉60斤（約66磅），現在明顯比之前瘦了！

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帶貨成績佳

而魏駿傑積極直播帶貨賣白酒，而且成績不錯，登上抖音帶貨總榜、新星主播榜、食遍天下榜、白酒榜，成為四榜冠軍。

不過直播時，他應有用「瀘鏡」，所以雖然片中其外表年青了很多，但未知現實中樣貌是否真的回春。

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