【法英之行】陳茂波︰個別企業正與引進辦洽商落戶　積極吸引綠色科企到港

▲ 陳茂波到訪國際生物製藥企業亞斯利康並與其高層合照。（陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波過去一周分別到法國及英國訪問，強調此行重點是積極向當地工商專業界介紹香港的最新發展和新優勢。他透露，透露有個別企業正與引進重點企業辦公室（引進辦）洽商在港落戶，以香港作為基地，擴展粵港澳大灣區、內地以至亞洲市場。

陳茂波今日發表網誌表示，今次是自2019年以來首次到訪歐洲，他亦有藉此訪問當地生命健康和綠色科技企業，以及文化創意機構，向他們介紹香港和大灣區的新機遇，探討深化合作。

對於有企業正與引進辦洽商落戶，陳茂波認為香港的門戶和跳板角色非常明顯，並鼓勵企業加速和擴充在港的發展。

陳茂波說，此程專程訪問了幾家綠色科技企業，積極吸引他們到港，豐富香港綠色科技產業內容，加速香港國際綠色科技及綠色金融中心的發展。

▲ 陳茂波在倫敦期間會見一批香港卓越獎學金計劃並留英留學生。（陳茂波網誌圖片）

普通法及法治 是法英商界對港信心所繫

陳茂波亦參觀了香港跟當地幾個合作項目，包括在英國倫敦去年投入服務的伊利沙伯鐵路綫，它由港鐵公司負責營運管理。另約見了在當地生活、工作和就學的香港年輕人，了解他們在當地的生活，也向他們介紹了香港的最新情況。

陳茂波續指，在和工商專業界代表會見中，感受到法英兩地的金融及商界領袖普遍認為在香港營商的機遇龐大，「一國兩制」的制度安排，尤其普通法及法治，是他們對香港的信心所繫。目前，在港的英法企業分別有650家和360家。2021年兩地在港的直接投資存量超過2,000億美元。

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記者：戴朗希