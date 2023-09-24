【醫學突破】全球第2宗「豬心移植人體」成功　58歲垂死病患換心2日可自主呼吸

▲ 全球第2宗「豬心移植人體」成功，58歲垂死病患換心2日可自主呼吸。

「豬心移植人體」手術再有突破！日前，一名58歲心臟衰竭男病患接受豬心移植手術，康復良好，成為全球第2例成功個案。

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美國馬里蘭大學醫學院（University of Maryland School of Medicine）在去年完成過全球首宗「基因改造豬心移植人體」手術，而在本月22日，醫學院刊登文章，表示校醫學團隊在本月20日再進行了全球第2宗豬心移植人體手術，並獲得成功。進行手術的患者是來自弗雷德里克縣的58歲男病患Lawrence Faucette，他患有心臟衰竭晚期，生命危在旦夕，而他的身體狀況已不允許進行傳統的心臟移植手術。因此，醫學團隊在慎重評估後決定為他進行豬心移植手術。

術後2日能自主呼吸

Lawrence在術前表示，雖然不知手術能否順利完成，但起碼他還有一絲機會繼續生存；幸運的是如他所希望，他成功度過手術倖存。醫學院醫生表示，Lawrence術後並無大礙，術後2日期間健康恢復狀況良好，更毋需輔助機器，「新心臟」能夠自主運作，他也能自主呼吸。

不過，由於全球首例進行豬心移植人體手術的患者，術後雖康復良好但最終仍因併發症離世，因此這一次醫學團隊不敢大意，在未來數周仍會對其嚴密觀察。

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責任編輯：羅嘉欣