【過渡性房屋】房屋局明起推「住得易」　簡單6步即完成申請過渡屋

▲ 房屋局明日推出過渡性房屋中央統一平台「住得易」（房屋局圖片）

房屋局今日（24日）宣布，為了持續加強統籌和優化過渡性房屋的申請工作，繼今年6月推出中央通用申請表格後，明日（25日）會推出「住得易」─過渡性房屋中央統一平台，進一步便利市民於網上申請入住過渡性房屋。

局方表示，「住得易」平台的操作流程非常簡單，申請者可網上填寫或上載申請表格，並按指示輸入所需的基本資料（例如姓名、電話和身份證號碼）和選擇希望入住的項目，輸入資料後會以短訊接收一次性密碼，然後在平台輸入該密碼後，便可確認及遞交申請。

在網上遞交申請後，申請者會即時收到確認短訊，當中附有申請編號可供日後經「住得易」查詢申請進度和結果。收到申請後，「住得易」平台會自動按申請者的選擇轉介至有關項目的營運機構跟進。平台未來亦會陸續加入數據收集、統計和分析等功能。

▲ 「住得易」申請步驟簡單，申請者只需按指示輸入姓名、電話及身份證等基本資料

房屋局發言人說：「新推出的『住得易』平台方便易用，亦可加快房屋局與營運機構間的資訊流通，提升效率處理日益增加的過渡性房屋申請，以期縮短流程和處理時間，讓有需要人士和家庭可以早日改善居住環境。」

為照顧不同申請者的需要，原有遞交中央通用申請表格的渠道維持不變，包括郵寄、電郵和傳真。申請者亦可以把已填妥的中央通用表格，經「住得易」平台直接上載遞交。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李芷玲