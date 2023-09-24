【我要瞓鬥】曾比特初當主持被怒擲Cue卡　陸浩明︰呢啲嘢死㗎

▲ 曾比特初次任節目主持。

由陸浩明（6號）、曾比特、陳葦璇及黃山怡（糖妹）任主持、鄭子誠聲音旁述的J2新節目《我要瞓鬥》，可算是集《恐懼鬥室》加《魷魚遊戲》式求生原素的真人騷

當中14組共28位「瞓鬥師」要留在錄影廠內60小時作困獸鬥，在「唔夠瞓」下玩遊戲過關晉級。挑戰體力、腦力及反應極限，為爭奪終極10萬元獎金獎品，作人性考驗。

【我要瞓鬥】「鬥唔瞓」60小時馬拉松式競技 主持陸浩明率先現嚇人喪屍樣

▲ 每張代表入圍的床，都有兩隻節目icon「羊仔」服侍。

輪班當主持

各參賽隊為增強氣勢，都配上霸氣組名，7組素人隊包括︰自信滿滿《自信Max Couple》、感情曖昧《現任Best Friend》、建築工《職安真朋友》、等買樓《上車情侶》、互助互愛《採耳Couple》、劏房戶《劏房情侶》、此地無銀《好兄弟（純正）》。

至於7組藝人隊名亦非常抵死，包括︰劇集必備《最捱得甘草》、陽光男《帽子男孩》、高分高能《學術界代表》、野外步出《捱夜Band友》及3隊J2ers代表《J2捱夜王》、《J2智慧王》同《打機Buddy》。

《我要瞓鬥》14組參賽隊首要任務，是玩贏遊戲爭奪只有10張的床位晉級。

挑戰的不只是各「瞓鬥師」捱眼瞓能力，亦考驗各主持耐力，所以4位主持分日夜兩更，配合節目日以繼夜拍攝。主持經驗豐富的6號同曾比特為夜更、糖妹同陳葦璇為日更。

▲ 糖妹本來諗住做羊仔，跟住陸浩明走，可惜事與願違。

錄影即出事

後晚（9月26）一集已「出事」，初次擔任主持的曾比特在訪問片段中，被問到記稿難度時，他大安旨意話︰「唔難，有cue卡，隔籬仲有一個強力主持（6號）傍住，無問題啦。」豈料錄影時就出事。

話說當時即將舉行第二輪搶床位關卡，6號準備宣布比賽方式時，曾比特仍一邊低頭整理cue卡，還不經意的說︰「我張cue卡都皺埋……」

身旁6號聽到這番話後，一手搶過cue卡，曾比特來不及取回，cue卡已被掉在地上，6號不滿說︰「唔好睇呢啲cue卡，死㗎呢啲嘢。」

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曾比特被「職場霸凌」

曾比特開頭有點不知所措，更搞笑同監製講：「職場霸凌呀」，在得不到回應，同時見在場各「瞓鬥師」拍掌大笑，就知道是臨場加插的節目效果，不過之後曾比特都不敢再明目張膽睇cue卡。

其實6號主持經驗豐富，一直被糖妹視為「盲公竹」，她接受訪問時話︰「諗住好似3隻羊仔跟住6號，有佢安心晒嘅狀態，點知原來分早夜班。」確實人算不如天算。

同樣初次做主持的陳葦璇直言瞓覺很重要，自爆當年組合年代，被隊友稱為「睡寶寶」，她笑說︰「瞓覺係我人生中最重要位置。」曾比特自言是早睡早起一族，因為「唔叻通頂」，所以今次是雙重考驗，而6號更是每日要瞓至少8個鐘才夠喉。

▲ 4位主持跟14組參賽隊見面，背後「問號」隱藏明晚要完成的任務。

10張入圍床位侍候

此外，頭兩集節目已非常精彩，各藝人隊及素人隊「瞓鬥師」；為爭奪身後10張入圍床位同侍候的「羊仔」；正面開戰。

他們事前只知道「鬥唔瞓」，但對遊戲內容一無所知，所以每次主持公布遊戲細則前一刻，等「派彩」的各人都會露出既期待又擔心的神情。

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