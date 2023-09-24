【控煙政策】超過9成家長支持為下一代劃線全面禁煙　實施無煙世代

▲ 家庭與學校合作事宜委員會前主席湯修齊（左3）表示，家長界冀以此調查反映對加強控煙的訴求，同時表達對醫務衞生局現正展開的控煙策略公眾諮詢的意見，希望為下一代建立健康和無煙的香港。

家庭與學校合作事宜委員會前主席湯修齊與全港十八區家長教師會聯會上月就控煙策略進行家長問卷調查，結果顯示超過9成家長同意加強控煙及實施「無煙世代」政策，同時支持擴大法定禁煙區、禁止邊行走邊吸煙；逾6成現有吸煙家長亦支持為下一代劃線全面禁煙。湯修齊表示，家長界冀以此調查反映對加強控煙的訴求，同時表達對醫務衞生局現正展開的控煙策略公眾諮詢的意見，希望為下一代建立健康和無煙的香港。

調查於8月14日至9月15日期間進行，獲2,322名家長回應。調查顯示，分別93.8%及92.1%家長支持香港加強控煙措施，及實施為下一代劃線全面禁煙的無煙世代政策，即透過逐步提高最低合法購買煙草年齡，防止年輕人染上煙癮，最終達至永久禁煙；當中63.7%現有吸煙家長支持措施。此外，超過9成家長亦支持政府就控煙提出的各項措施，包括加強學校無煙教育（95.8%）、擴大法定禁煙區至更多公眾地方（93.2%）、禁止邊行走邊吸煙（93.0%）、提高違例吸煙罰款（91.6%）、禁止管有電子煙等另類吸煙產品（90.3%）等。

香港家長會主席梁兆棠表示，社會必須杜絕在學校門外或附近吸煙的行為，避免家長在接放學長時間暴露於二手煙，亦要防止學生在上落校車期間或一出校門便飽受二手煙滋擾。他又提及，約9成半家長支持擴大法定禁煙區範圍至兒童遊樂場、公園附近範圍及學校附近範圍，並建議政府禁止邊行走邊吸煙的行為，以免行人難以避開、灼傷兒童的眼睛及臉頰。

就政府提出在某指定年後出生的人終生禁煙，香港區家長教師會聯會副主席及滬江小學副校長林淑操則表示，家長及教育界對建議感到鼓舞，認為此政策有助灌輸下一代正確的價值觀和培養良好的生活習慣，以保護尚未受煙草引誘的下一代，使其終生免受煙害。

另外，油尖旺家長教師會聯會副主席蔡德志表示，運輸及物流局今年修訂《進出口條例》， 容許電子煙等另類煙經香港聯運轉運，嚴重削弱全禁另類煙禁令的效用；加上難以杜絕煙草商在網上非法推廣和宣傳，容易令市民誤以為電子煙獲認可而能夠購買使用。他又認為，目前政策只禁止售賣及宣傳電子煙但不禁吸食，方向令人混淆，建議政府有必要及早一併禁止電子煙使用及購買。

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責任編輯：梁凱婷