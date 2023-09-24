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【地區治理】李慧琼︰地區瑣碎事也要司長、副司長做不合理

政治 17:12 2023/09/24

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民建聯主席李慧琼。（資料圖片）

全國人大常委、民建聯主席李慧琼今日接受電視節目訪問時指出，以往的不少地區問題地區解決，「就連簡單清潔衞生、治鼠問題，我自己也很感慨，作為區議員超過20年，其實也沒辦法透過區議會推動、解決本身老大難問題。」直言不希望一些相對瑣碎事宜，要上升至司長、副司長層面，「我覺得這個不合理，因香港很多事要做，要發展、要搞經濟，我們很多事要追落後。本來在地區做回自己的事就最好了。」

盼做到地區問題地區解決

李慧琼期望，地區治理體制改善，由民政專員擔任區議會主席後，在區議會、三會和關愛隊的協作下可真正解決地區問題，達到「地區機遇地區掌握、地區問題地區解決。

對於有意見指區議員和關愛隊的工作重疊，李慧琼認為兩者工作重心不一，區議員角色仍以諮詢為主，同時協助政府宣講政策，令市民掌握最新資訊；而關愛隊則以關愛當區居民需要為主。

對於民政事務總署近日向關愛隊發指引，要求關愛隊在選舉中保持中立、不得動用關愛隊資源參與選舉有關活動，有關愛隊有關人士參選須即時停止關愛隊職務。李慧琼稱，會全力遵守，避免大家誤會有個別人士用關愛隊資源做拉票工作。

李慧琼今日出席電視節目訪問時指，區議會選舉各區情況不同，可能有部分選區的有意參選人士會出現重疊情況，認為如果大家有誤會有個別人士，動用關愛隊資源拉票未必好。

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記者：戴朗希

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