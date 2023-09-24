【傳奇媽媽】曾為白血病兒籌醫藥費復出　48歲體操媽媽再戰杭州亞運

▲ 曾為白血病兒籌醫藥費復出，48歲體操媽媽再戰杭州亞運。

「體操媽媽」舒素雲天娜（Oksana Chusovitina）2021年在東京奧運後宣布退役，其後又決定復出，代表烏兹別克征戰杭州亞運。這位老將過去曾八次出戰奧運，過往曾因要為白血病兒子籌措醫藥費，而堅持參賽。如今，她以48歲之齡，再次站在體操場上為自己和國家而戰。

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根據內媒《都市快報》報道，舒素雲天娜報名參加跳馬和平衡木兩個項目，上周五（22日），她隻身代表烏兹別克亮相賽前訓練，並在現場著重訓練跳馬。她在訓練結束後接受媒體訪問，表示「這趟旅程非常棒」，又說「在這邊也會想念兒子」。

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體操老將曾八戰奧運

舒素雲天娜1992年以17歲之齡首次參加奧運便晉級8強，刷新奧運紀錄，她當時更代表前蘇聯在團體賽奪金。2002年，她3歲的兒子罹患白血病，於是舉家搬到德國替兒子治病。

自此，舒素雲天娜過著拼奪牌、拿獎金為兒治病籌醫藥費的人生，她更說「兒子未痊癒，我不敢老」。此話感動不少人，她也被稱為「體操媽媽」，至2016年舒素雲天娜的兒子痊癒，她也重披烏茲別克戰袍出賽里約奧運。如今舒素雲天娜的兒子已經24歲。

2021年，「體操媽媽」確定無緣晉級東京奧運決賽後宣佈退役，面向鏡頭送出飛吻，全場觀眾、包括她對手，都為她鼓掌歡呼，她當時亦感動落淚。 不過退役僅2個多月，體操媽媽就再度宣布復出，她更劍指杭州亞運獎牌，「我決定繼續備戰2022杭州亞運，我還沒為祖國烏茲別克拿到過（重大國際賽）獎牌。我不能就這樣結束我的體操生涯。」

▲ 她曾為白血病兒子籌措醫藥費，而堅持參賽。

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責任編輯︰王明芳