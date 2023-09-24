【美國研究】30款清潔劑釋出有害物質增患癌風險　專家揭1類清潔產品較安全

▲ 30款家居清潔劑釋出有害物質增患癌風險，專家揭1類清潔產品較安全。

家居清潔劑是家中必備物品，但挑選時要小心成分。一項美國研究發現，有30款家居清潔劑會釋出有害物質，更會在空氣中停留數月，增加患癌等疾病風險；專家建議選購一類相對安全的清潔劑。

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美國環境工作組織（EWG）針對30款家居清潔劑進行檢測，其中包括浴室、玻璃、地毯清潔劑，及空氣清新劑。研究人員將清潔劑噴灑在室內，4小時後檢測室內的揮發性有機化合物（Volatile organic compounds，VOC）含量。結果發現，30款清潔劑全部含有VOC，共檢測出530種，當中更有193種屬於有害有機化合物。

該研究目前刊登在《Chemosphere》期刊，文中還警告，有害的揮發性物質可在空氣中停留數月，民眾長期吸入，會損害呼吸系統，增加患氣喘風險，及罹癌風險，還可能會影響發育及生殖系統。

一類產品較為安全

研究又將釋放有害物質的清潔劑分類，發現傳統清潔劑平均釋放22種、含香料的「綠色」產品平均釋放15種；而釋放有害物質最少的是無香料「綠色」產品，平均釋放4種。

對此，美國環境工作組織高級毒理學家Alexis Temkin建議，民眾應盡量選購無添加香料的「綠色」家居清潔劑，以最大程度減少接觸有害物質。

同場加映：消委會教選購、使用及存放清潔劑貼士

消委會舉例北歐一項有關潔廁劑的調查表示，部分含氯成分的潔廁劑屬腐蝕性強的物質，使用不當可能會引致危險。至於其他酸性或鹼性的產品，經接觸後也可能刺激皮膚或呼吸系統。

因此，在選用浴室清潔劑或潔廁劑前，最好先了解自身需要，例如要清潔的物品是甚麼表面、清潔的是水垢還是污垢、要殺菌，還是去霉菌，留意成分；使用時更應小心潛在危險，正確使用和妥善存放是避免意外的最好方法。

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責任編輯：羅嘉欣