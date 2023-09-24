【女人馨情演唱會】王馨平開個唱慶祝入行30年　唱《威嚴背後》憶父親王羽一度哽咽

▲ 《女人馨情演唱會》

王馨平（Linda）在昨晚（9月23日）於旺角麥花臣場館舉行慶祝入行30年的《女人馨情演唱會》，周慧敏、焦姣、文雪兒、黎淑賢、蔣麗萍、彭家麗、賈思樂及廖碧兒等到場支持，丈夫Stephen亦是第一排的坐上客。

Linda先以名曲《請不必再等》（別問我是誰廣東版）揭開序幕，之後一囗氣將自己的主打歌以組曲形式呈現。

【威嚴背後】王馨平難忘王羽沒說出口的愛 堅守父親禮教過年必向長輩敬茶

▲ 《女人馨情演唱會》

憶父親哽咽

她之後在唱出新歌《威嚴背後》時，曾說不會哭的Linda亦一度哽咽，坦言這首歌是獻給去年因病逝世的父親王羽。

演唱會舉行的計劃因疫情一再延遲至昨晚才能順利舉行，而且未有機會在父親面前獻唱成為Linda一個遺憾。所以她亦寄語大家珍惜眼前人，有愛就要勇於表達。

演唱會服裝由設計師Henry Lau負責，既有型格及美麗的三套衣服，有deep V加大露背加露腰，可說將Linda優美的身段表露無遺。

Linda唱美少女戰士的時候，今次周慧敏雖然未能同台演出，亦在台下獻花以示鼓勵。

▲ 《女人馨情演唱會》

自言給演唱會90分

在Encore時，以《最愛是誰》大合唱為演唱會劃上完美句號，她自言給這次演唱會90分。

Linda說：「我是一個很眼淺的人，在台上一直努力控制自己不要流淚，怕會影響歌聲和演出。很高興的是能和現場觀眾一起度過了一個充滿感性氣氛的晚上。也很開心觀眾很熟悉我所挑選不同時代的一些歌曲，當中更包括挑戰尹光Ai 版的《一人之境》，自己也感滿足。」

演唱會完結後，主辦方更為Linda帶來好消息，就是《女人馨情演唱會》在今年11月已確定第一場內地巡演，彷彿為她們的努力打了一口強心針！