  • 29°C
香港時間 : 2023924日 (週日) 23:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東張西望】李旻芳無奈愈曬愈黑　東張女神天賦驕人網民錯重點【多圖】

娛樂 21:56 2023/09/24

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

身材一向出眾的李旻芳（Lucy）當年因為主持《3日2夜》已經成為宅男女神，近年李旻芳主力主持《東張西望》，形象更加入屋，並且成為「東張女神」之一。

今日（9月24日），她在個人社交平台發文，寫道：「愈曬愈黑...究竟我會唔會白返」同時上載一張穿白色T-恤的照片，雖然旻芳衣著完全不暴露，無奈天賦本錢太驕人，畫面充滿立體震撼效果，令大多網民不能只把焦點集中在其健康膚色上。

【東張西望】TVB節目《東張+》一周年　大台邀觀眾投選心水東張女神【多圖】

點擊圖片放大
+6
+5

夫婦愛心爆棚

其實李旻芳獲觀眾支持除外在美，也因為內在美，屬愛狗之人的李旻芳與丈夫黃耀英同樣愛心爆棚，他們飼養的兩隻金毛尋回犬於2021年先後離世，他們傷心不已，在去年收拾心情後，夫婦領養曾被虐犬隻。

另外，她主持《東張西望》表現一向大勇，面對惡死的受訪者一樣堅持繼續採訪，被觀眾大讚專業。

點擊圖片放大
+7
+6

獲封TVB賢淑之冠

不過令不少宅男心碎的是，這位東張女神在2019年已經「封盤」結婚，被黃耀英「私有化」。在前年，方紹聰（奶仔）主持的J2台節目《野外步出》曾邀人妻李旻芳任嘉賓，

奶仔當時表示邀李旻芳上節目原因稱：「我經常上連登討論區，很多網友都表示很想看她。」此外，他更爆料指：「她與其他集數的女神不同，佢特別有一種賢淑、老婆的感覺，賢淑這方面，旻芳在我們男生話題中是有排名──TVB no.1賢淑。」原來旻芳不只是女神，還是在TVB出名賢妻。

最新影片推介：炎明熹專訪

TOPick柴犬追星

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【東張西望】TVB節目《東張+》一周年　大台邀觀眾投選心水東張女神【多圖】
11:58 2023/09/19
【東張西望】TVB節目《東張+》一周年　大台邀觀眾投選心水東張女神【多圖】
【東張西望】黃耀英視太太愛犬如親人　李旻芳：動物是生命不是玩具【有片】
18:19 2021/06/09
【東張西望】黃耀英視太太愛犬如親人　李旻芳：動物是生命不是玩具【有片】
【東張西望】東張夫婦互窒放閃　考李旻芳黃耀英有多了解另一半【有片】
11:50 2020/08/21
【東張西望】東張夫婦互窒放閃　考李旻芳黃耀英有多了解另一半【有片】
【寵愛Pet Petx香港小姐】何沛珈受力捧拍劇主持雙線發展　孝順女代亡母照顧父妹【有片】
19:09 2023/08/24
【寵愛Pet Petx香港小姐】何沛珈受力捧拍劇主持雙線發展　孝順女代亡母照顧父妹【有片】
【香港小姐】陳瑞菱體內曾有巨瘤臨生死邊緣　Reina身上留疤視為「重生」標記【有片】
22:08 2023/05/14
【香港小姐】陳瑞菱體內曾有巨瘤臨生死邊緣　Reina身上留疤視為「重生」標記【有片】

你可能感興趣

【東張西望】TVB節目《東張+》一周年　大台邀觀眾投選心水東張女神【多圖】
11:58 2023/09/19
【東張西望】TVB節目《東張+》一周年　大台邀觀眾投選心水東張女神【多圖】
【東張西望】黃耀英視太太愛犬如親人　李旻芳：動物是生命不是玩具【有片】
18:19 2021/06/09
【東張西望】黃耀英視太太愛犬如親人　李旻芳：動物是生命不是玩具【有片】
【東張西望】東張夫婦互窒放閃　考李旻芳黃耀英有多了解另一半【有片】
11:50 2020/08/21
【東張西望】東張夫婦互窒放閃　考李旻芳黃耀英有多了解另一半【有片】
李旻芳 黃耀英 娛樂人物職業 演員 東張西望 綜藝節目 TVB

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月24日 時間20:05）
急症室最長等候時間（09月24日 時間20:05）