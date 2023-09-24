【東張西望】李旻芳無奈愈曬愈黑　東張女神天賦驕人網民錯重點【多圖】

身材一向出眾的李旻芳（Lucy）當年因為主持《3日2夜》已經成為宅男女神，近年李旻芳主力主持《東張西望》，形象更加入屋，並且成為「東張女神」之一。

今日（9月24日），她在個人社交平台發文，寫道：「愈曬愈黑...究竟我會唔會白返」同時上載一張穿白色T-恤的照片，雖然旻芳衣著完全不暴露，無奈天賦本錢太驕人，畫面充滿立體震撼效果，令大多網民不能只把焦點集中在其健康膚色上。

【東張西望】TVB節目《東張+》一周年 大台邀觀眾投選心水東張女神【多圖】

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夫婦愛心爆棚

其實李旻芳獲觀眾支持除外在美，也因為內在美，屬愛狗之人的李旻芳與丈夫黃耀英同樣愛心爆棚，他們飼養的兩隻金毛尋回犬於2021年先後離世，他們傷心不已，在去年收拾心情後，夫婦領養曾被虐犬隻。

另外，她主持《東張西望》表現一向大勇，面對惡死的受訪者一樣堅持繼續採訪，被觀眾大讚專業。

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獲封TVB賢淑之冠

不過令不少宅男心碎的是，這位東張女神在2019年已經「封盤」結婚，被黃耀英「私有化」。在前年，方紹聰（奶仔）主持的J2台節目《野外步出》曾邀人妻李旻芳任嘉賓，

奶仔當時表示邀李旻芳上節目原因稱：「我經常上連登討論區，很多網友都表示很想看她。」此外，他更爆料指：「她與其他集數的女神不同，佢特別有一種賢淑、老婆的感覺，賢淑這方面，旻芳在我們男生話題中是有排名──TVB no.1賢淑。」原來旻芳不只是女神，還是在TVB出名賢妻。

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