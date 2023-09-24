【杭州亞運】張家朗打入決賽　晚上爭金

▲ 張家朗。（港‍協暨奧委會提供）

亞運劍擊賽今日（24日）開鑼，首日有男花個人賽，港隊兩名張家朗及蔡俊彥均晉級4強。張家朗4強以15：14險勝日本的敷根崇裕，將在晚上8時10分的決賽對中國隊陳海威.

張家朗準決賽早段落後1：3，及後連追5分，反先6:3，對手亦即還以顏色，連取5分反先8：6，首節結束時張家朗落後9：10。第2節對手再領先至14：12，惟被張家朗連贏3分，反勝進入決賽。

蔡俊彥4強就以9：15不敵中國劍手陳海威，在不設季軍戰下取得銅牌。

張家朗和蔡俊彥在小組賽均全勝，直入16強，張家朗16強以15:9擊敗卡塔爾劍手Khaled Hussein，8強就以15:7輕取中國隊劍手許傑闖4強。蔡俊彥16強就以15：8勝黎巴嫩劍手Wakim Philippe，8強鬥韓國劍手李侊炫，一度落後9：13，之後連得4分追平，並在落後13：14時成功扳平，最終一劍險勝，鎖定4強席位兼首面亞運個人賽獎牌。

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