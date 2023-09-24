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【杭州亞運】張家朗花劍個人賽奪金　蔡俊彥摘銅

社會 20:36 2023/09/24

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張家朗。（港‍協暨奧委會提供）

亞運劍擊賽今日（24日）開鑼，首日有男花個人賽，港隊張家朗打入決賽對中國劍手陳海威，決賽張家朗開局領先3：0，未幾對手追回2分，惟張家朗之後連取12分，以15：2獲勝。蔡俊彥就在4強以9：15不敵中國劍手陳海威，在不設季軍戰下取得銅牌。

張家朗在早前準決賽中，早段落後1：3，及後連追5分，反先6:3，對手亦即還以顏色，連取5分反先8：6，首節結束時張家朗落後9：10。第2節對手再領先至14：12，惟被張家朗連贏3分，反勝進入決賽。

張家朗和蔡俊彥在小組賽均全勝，直入16強，張家朗16強以15:9擊敗卡塔爾劍手Khaled Hussein，8強就以15:7輕取中國隊劍手許傑闖4強。蔡俊彥16強就以15：8勝黎巴嫩劍手Wakim Philippe，8強鬥韓國劍手李侊炫，一度落後9：13，之後連得4分追平，並在落後13：14時成功扳平，最終一劍險勝，鎖定4強席位兼首面亞運個人賽獎牌。

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杭州 運動員 張家朗 蔡俊彥

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