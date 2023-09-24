【認知障礙】35歲英文老師突忘記所有單字　求醫揭患1病引發認知障礙症狀

▲ 35歲英文老師突忘記所有單字，求醫揭患1病引發認知障礙症狀。（iStock圖片）

認知障礙症並非老年人專屬。內地一名35歲英文老師近日出現認知障礙症狀，突然忘記所有英文單字，甚至連自己是誰也不知道，求醫發現她患上自身免疫性痴呆。

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根據內媒《現代快報》報道，該名35歲英文老師早前被家人帶到揚州大學附屬醫院，神經內科副主任許笑天指，患者當時已出現痴呆症狀，「一個英語單詞都不記得了」、「連自己是誰都不知道」。

許笑天表示，患者的病情發展迅速，在3日時間內便從一名正常人發展為痴呆。他為患者進行磁力共振等檢查，顯示頭顱左側頂枕顳葉異常出現高訊號，經過腦脊液相關指標檢測，初步診斷為自身免疫性腦炎導致的痴呆症。

許笑天解釋，自身免疫性腦炎主要因自身免疫系統異常，產生了攻擊自身腦組織的特異性抗體。患者多在發病前有類似感冒的症狀，隨後會出現認知障礙、精神行為異常、近事記憶力下降、癲癇發作和言語障礙等症狀。

醫生立即為患者進行人血免疫球蛋白治療，5天後患者的痴呆症狀緩解，認知水平恢復到發病前正常水平。其後，經過進一步診治，確診患者是因乾燥綜合症，而導致自身免疫性腦炎，繼而引發痴呆症狀。

許笑天表示，全球已有超過千萬人患有認知障礙症，其中阿茲海默症是最常見的類型。認知障礙症以老年患者居多，但年輕人也可能患病。 認知障礙症可由多種因素引起，包括神經退行性疾病、血管性痴呆、腦損傷、自身免疫性疾病、血液傳染性疾病等。例如年輕人腦中風後出現記憶力減退，以及自身免疫性腦炎等，也可以引起認知障礙症。

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責任編輯：羅嘉欣