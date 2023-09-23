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【杭州亞運】葉姵延馬曉晴孫玥與市民迎亞運　何雁詩：感覺非常熱血

娛樂 23:15 2023/09/23

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（左起）馬曉晴、孫玥、何雁詩、。

杭州亞運會今晚（9月23日）開幕，今年港隊派出歷來最大陣容出賽，奧海城與HOY TV今日舉辦「亞運開幕全城睇」前哨派對活動，邀請3位HOY TV亞運主持前羽毛球亞運銀牌得主葉姵延、前花式溜冰運動員馬曉晴及前高爾夫球港隊代表何雁詩，以及前中國國家女排隊長孫玥一同出席前哨派對並擔任嘉賓。

3位主持在現場跟觀眾大玩遊戲及派發禮品及分享亞運小知識，與市民一同以歡呼聲迎接亞運開幕。現場氣氛熱鬧，不少市民手持打氣道具為香港運動員打氣，期望港隊在亞運再創佳績。

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何雁詩、HOY TV亞運主持葉姵延、馬曉晴及孫玥擔任嘉賓。

玩遊戲派發禮物

杭州亞運會今晚正式揭幕，奧海城特別舉辦前哨派對。在活動中，3位主持跟現場觀眾大玩遊戲，並向勝出者派發禮品，炒熱現場氣氛。

前羽毛球名將「黑妹」葉姵延就表示，「雖然未能親身到杭州直擊賽事，但今次換個身份做亞運主持是另一番感受，作為前港隊運動員經驗，每一位市民的鼓勵，對運動員來說都很重要，希望大家可以一同集氣，支持運動員爭取更好佳績，為港爭光。」

以往亦曾代表港隊作賽並取得不少獎牌的「滑冰女神」馬曉晴稱：「回看以前能夠代表香港出戰國際賽，實在感到非常自豪，香港運動員有一定實力，希望他們每一位都能夠拼盡出力作賽，發揮出水準，大家一齊為港隊加油! 」

何雁詩及孫玥。

感覺非常熱血

何雁詩亦表示，「以往睇體育比賽通常都會留在家中，但原來在商場跟其他市民一起欣賞電視直播感受很不一樣，當大家一齊為運動員吶喊的時候，氣氛非常好，感覺非常熱血，實在好正！」

前中國國家女排隊長孫玥說：「能與市民一起於商場欣賞亞運開幕式的直播令我非常難忘及感動，現場氣氛相當熱鬧，可以一起參與感到相當開心。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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