【工業意外】圓方冷氣系統工程奪命意外須停工　大判帥建：向家屬發撫恤金

▲ 西九文化區地盤發生奪命工業意外。

西九文化區地盤發生奪命工業意外，2名工人昨日在地下管道內疑吸入沼氣昏迷，今晨（24日）獲救送院搶救不治。事涉港鐵商場「圓方」冷氣系統海水冷卻喉管更換工程，勞工處及港鐵均表示高度關注，勞工處正調查意外成因，並會向涉事工程承建商「帥建機電工程」發出暫時停工通知書，停止其在該冷卻管道內進行任何工作，直至處分信納他們已採取措施消除有關危害，才可復工。

事涉帥建機電工程 港鐵向死者家屬發應急現金

據工業傷亡權益會引述死者家屬指，2名工人原定昨午下班卻一直無回家，直至今晨聯絡上判頭才得悉二人仍在地盤。涉事承建商帥建機電工程回覆傳媒時確認，兩名工友是帥建分判商聘用員工，帥建及分判商已聯絡死者家屬，並派管理層慰問死者家屬，並安排與分判商分別發放合共20萬元撫恤金。

港鐵確認事件涉及「圓方」冷氣系統海水冷卻喉管更換工程，港鐵稱會嚴正調查，包括檢視工序及承辦商上報機制，並全面配合政府調查，另透過香港明建會向每位工友家庭提供各10萬元現金應急。

勞工處表示，對於在意外中有工友身故感到十分難過，並對其家屬致以深切慰問，處方今日在得知意外發生後，已即時派員到意外現場展開調查，現正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施，若調查發現有違例事項，定會依法處理。」

勞工處會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。勞工處會協助有經濟困難的家庭申請合適緊急援助基金，亦會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社署。

就今日意外，勞工處稱會於日內在網頁發放「職安警示」及透過電子郵件通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。勞工處指，根據《職業安全及健康條例》一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統，違反有關規定，循公訴程序定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁2年；或循簡易程序定罪，最高可被判罰款300萬元及監禁6個月。

為保障所有在工作中的僱員的安全及健康，勞工處呼籲僱主必須提供安全和不會危害健康的作業裝置及工作系統。僱員亦須與其僱主合作，遵守所有安全措施及適當使用所提供的個人防護裝備，避免危害自己及他人的工作安全。

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責任編輯：馮琪雅