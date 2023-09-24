【區議會選舉】麥美娟︰爭取提名要看地區工作　「三會」成員資料涉私隱不可隨便公開

▲ 民政及青年事務局局長麥美娟。（資料圖片）

民政及青年事務局局長麥美娟稱，當局已整合「三會」成員名單並上載至網站，以便公眾搜尋，但成員資料涉及個人私隱，因此不會隨便公開。她表示，區議會參選人爭取提名，要看過去在地區的工作和服務，能否感動有提名權的人。

民主黨主席羅健熙早前指，網上沒有「三會」成員的聯絡方法，建議民政事務總署公開相關資料，否則有意參選人士難以尋求提名。麥美娟今日出席活動後見記者回應指，如果指因為沒有電話聯絡方法，便很難取得提名，這並非事實。強調如果有任何人有意聯絡「三會」成員，地區民政署作為「三會」的秘書處，可以轉達信息。

她又說，「三會」成員在地區服務多年，當中有人是社福機構社工或學校校長等，他們對於有些人指出經常找不到他們是感到奇怪。

突為關愛隊抱不平 麥美娟：諸多挑剔是不想我們做多些

另外，麥美娟在活動啟動儀式致辭時突為關愛隊抱不平，指關愛隊面對各種各樣不斷的挑剔，包括：

1、有人認為關愛隊應該做多點家訪以找出隱蔽家庭，但偏偏有很多屋邨和屋苑拒絕讓關愛隊做家訪，甚至連貼海報或單張都不願意。

2、有關愛隊隊員低調做了服務，如協助長者填寫申請表格或提供義剪服務，但有人說宣傳不足，要求政府做多些宣傳，不知關愛隊做了些甚麼。

3、到關愛隊拍照做記錄，因為「有圖有真相」，就被人說成擺拍、打卡。

4、在颱風暴雨期間，有人會問關愛隊去了哪裏；到關愛隊出動服務時，又有人問關愛隊有沒有保險，受傷如何賠償？

麥美娟認為，有這麼多挑剔和批評就是不想關愛隊做多些工作，呼籲關愛隊要用熱誠去感動那些人。「就算感動不到他們，都要令市民受惠。」

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記者：戴朗希