【情緒教育】幼稚園「情緒調色板」教學重建正面情緒　K2K3充當大使助新生適應

▲ 學生參與「每日笑一笑」巡遊活動，將開心情緒帶入社區。（學校提供相片）

因應新冠疫情及社會暴力事件累積負面情緒，學童自殺問題亦再度備受關注，香港靈糧堂荃灣幼稚園過去一年推出「同你傾、同理paint」情緒社交教育計劃，透過校本設計「情緒調色板」教學法，獲逾9成家長認同計劃有效提升幼兒情緒辨識、表達及調適能力，亦有助建立正面價值觀和懂得理解他人感受。

校方形容，本港近年在疫情及各種社會事件衝擊下，彌漫著消極社會氣氛，對幼兒情緒及社交發展造成無可置疑的負面影響，形容幫助幼兒重建正向情緒及價值觀實在刻不容緩。

身兼靈糧堂幼稚園荃灣及秀德分校校長丁敏儀表示，荃灣分校上學年採用情緒調色板教學法，利用幼兒經常接觸的調色板，辨識不同情緒，舉例如以黑色代表「不開心」，並引導學生透過唱歌及找人傾訴等方法，減少負面情緒。教材亦加入「雙向同理元素」，例如讓學生認識到「講大話」會令父母感憤怒和失望等情緒。

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該校去年及今年9月開學初期，亦安排低班及高班（K2及K3）學生擔當「甜絲絲大使」，以哥哥姐姐身份陪伴尚未適應父母不在身邊的幼兒班（K1）新生，丁敏儀指，

以往開學幼兒都要喊2、3個星期，甚至超過1至2個月，今年幼兒班好快收咗聲。

活動更令高年班學生更懂得關愛，有學生利用黃色百寶袋中的紙巾，親自為新生抹眼淚，以及用玩具「氹小朋友」等。

該校學生亦透過「耆幼交換生」活動，體驗長者中心生活；另透過「心情電台」和「每日笑一笑」巡遊活動等，配合校本設計的「情緒圖鑑」及「情緒故事書」等，培育幼兒建立同理心，並將開心情緒擴展至社區。學校今年擬將活動擴展至價值觀教育活動。

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記者：馮琪雅