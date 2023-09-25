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【圈中好爸】11歲王靖喬遺傳父親運動細胞　王浩信騷麒麟臂Selfie仲有一個亮點

娛樂 10:06 2023/09/25

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

視帝王浩信近年專注內地發展，不過愛錫女兒王靖喬（QQ）的他，一有空就會陪伴女兒。他曾表示與女兒的關係就像朋友一樣，似足西方父母與子女的處相，認真難得。

【圈中好爸】王浩信陪女兒追星睇騷　王靖喬盡得父母優良基因愈大愈美

父愛氾濫

日前王浩信在社交網站罕晒與QQ父女合照，廿四孝好爸爸的他陪女兒欣賞冰島混血華裔歌手Laufey首次的香港演唱會，雖然用心心圖案遮蓋女兒樣貌，但仍可見QQ像足媽媽陳自瑤的五官標緻，愈大愈靚女。

王浩信父愛氾濫，繼上載與女兒追星相後，他晒出QQ攀石背影背影短片。從相中可見，現年11歲的QQ遺傳父母優良基因，手長腳長、長得高挑，開始滲透少女味。

點擊圖片放大
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大騷爆肌身材

有其女必有其父，QQ擁有的運動細胞遺傳爸爸。

王浩信亦上載到健身室做健身的相片及影片，其中對鏡自拍的相片，大騷健碩麒麟臂之餘，更晒出最新型號的iPhone 15 Pro Max，一張相片足足有兩個焦點，令網民不禁直呼：「很想要吧」！

王浩信對鏡自拍大騷麒麟臂之餘，更晒出最新型號的iPhone 15 Pro Max。（IG圖片）

最新影片推介：炎明熹專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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