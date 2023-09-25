【根德園停辦】前藝人岑潔儀拒為K2細仔轉校　籲家長勿放棄：有機會是最後一屆

▲ 根德園3年後停辦，前藝人岑潔儀拒為K2細仔轉校。

位於九龍塘的傳統名幼根德園幼稚園，9月22日宣布不接受2024/25學年K1入學申請，學校更將於3年後停辦，消息令一眾家長嘩然。淡出娛樂圈的前藝人岑潔儀（Zoey）的兒子是根德園學生，她在社交平台分享為何要入讀該校，更慨嘆兒子隨時成為最後一屆畢業生。

Zoey的大仔就讀國際學校，細仔陳顥昇（細佬B）則就讀根德園幼稚園，她近日在Instagram以「用家」身份，分享為何會選擇根德園給兒子，她認為細佬B性格乖巧，聰明又願意學習，而眾多九龍區幼稚園中，根德園近60年的口碑、成績大部分都很好，因此是她的首選。

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而細佬B入學後，Zoey發現除了學術外，亦訓練到孩子自律守規矩，能夠自己主動做功課，不用陪伴，更令他上進有競爭的心。她坦言，根德園功課多亦深，每次勞作家長都做到藝術品一般，令她也有壓力。但她認為在這種環境學習的小孩才會優秀。

很多家長會說希望小孩讀書開心，而根德園的魔法就是，他們也讀得很開心。

細佬B下學年會升讀K3，Zoey強調，她不會為仔仔轉校。由於校方下學年起每年以「數人頭」方式定奪是否續辦，若要明年繼續運作，全校K2及K3加起須有400名學生，

我們有機會是最後一屆根德園畢業的學生......

Zoey呼籲，希望現時有子女就讀根德園的家長，不要放棄。她亦大嘆停辦可惜，反映了香港出生率下降、教師年齡層老化、移民等原因。文末更說「根德園男仔屙weewee的方法冇得傳承落去了」、「我真係覺得好神奇」。

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擁有57多年歷史的傳統名幼根德園幼稚園，在9月22日於網頁上載新聞稿，宣布最遲在2025/26學年後停辦。創辦人兼校監黃慧嫻解釋，停辦的主因是入學人數下降趨勢，以往每年有大概500名K1學生，但2023/24學年只有300名K1學生，下降了40%，而該校有30%教職員已達到或接近退休年齡，加上本港出生率低及年輕家庭移民成風，造成收生困難。

學校會分階段關閉學校，但就需要每年「數人頭」，2024/25學年要繼續開辦，學校需要有最少400名K2及K3學生；25/26學年要繼續開辦，則該學年最少有200名學生。據2022/23學年幼稚園概覽，根德園屬私立獨立幼稚園，沒有參加幼稚園教育計劃，校長為梁紫馨，學校僅開半日班，2021學年學生總人數為1,586人，2022/23學年學費為$46,000，分10期繳交。

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責任編輯︰王明芳