【夫妻關係】夫爛賭13年死性不改　港媽絕望為女兒決心離婚

▲ 有港媽稱老公爛賭13年死性不改，為了女兒著想，終於下定決心離婚。（iStock圖片）

所謂賭仔無本心，一名港媽於親子論壇上感言，與丈夫結婚13年，惟其一直未為彼此未來戒賭，更欠債多年。直至兩年前懷有女兒，一心以為丈夫會為下一代著想改過自新，怎料從沒改變，依舊一賭再賭、一借再借。港媽表示為了女兒幸福著想，決心離開爛賭夫。

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最近一名港媽在「親子王國」討論區上發表一篇名為「老生常談，老公欠債，決定離婚」為題帖文，坦言自己與丈夫結婚13年，惟婚後多年，丈夫賭博成癮，更欠債累累。本著夫妻情義，她期望丈夫改過，一次又一次為其還債。兩年前她懷有女兒，怎料丈夫一切如惜，賭癮未除，而欠貨更越借越多。

眼見丈夫死性不改，港媽終忍無可忍稱「為左（咗）個女決心離開」，目前已經搬離住處，雙方亦無共同資產，不用贍養費，並想盡快完成離婚手續。不過二人居住政府宿舍，坦言「分居呢步要老正，如果分居即使分房瞓理論上都要向部門申請，好似係，我未求證」。

網民勸劃清界線：幾愛都假

此外，港媽為免夜長夢多，債主臨門，雖不是擔保人，故此想單方面入紙申請離婚，但單方面申請要先分居一年後再申請，請求網民意見。有網民明言，雙方同意離婚只需一年，單方面要等兩年。另有網民勸告，「賭癮難以戒掉，就算幾愛都假，為了女兒，一定要同佢劃清界線」，亦有人祝福港媽重生。

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責任編輯︰王明芳