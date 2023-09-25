【食不安心】銅鑼灣外賣車仔麵 　港男食到一半吐出原條大蜈蚣

▲ 銅鑼灣外賣車仔麵， 港男食到一半吐出原條大蜈蚣。

食車仔麵中途，如果食到原條蜈蚣，究竟會留下多大的心理陰影面積? 有港男日前於銅鑼灣一間麵店外賣車仔麵，惟食到一半，將誤以為的菜渣吐出時，卻發現原來是一條疑似已熟透的大蜈蚣，即時嚇得反胃。事件曝光後，瞬即引起熱議；不過亦有網民有質疑事件真偽，因有關相片於10天前亦曾於網上流傳。

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一名港男早前在Facebook群組「香港車仔麵關注組」發文，稱於銅鑼灣一間街坊麵店外賣了一碗牛腩墨魚頭粗麵，惟他吃畢一大半，卻發現令他相當崩潰的真相。港男又心有餘悸指，一整輩人都未曾試過有此恐怖經歷：

返去食到一半，以為條通菜好多渣，喺個口攞返出嚟，嚇到我...原來咁大條蟲！！都唔知蜈蚣定乜嘢...成世人都未食過！！

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事件曝光後，瞬即引起熱議，不少網民看圖後，紛紛高呼嘔心恐怖，「好癲喎」、「好嘔心」；有人又擔心事主身體是否安好，或有中毒情況，「蜈蚣有毒ga」、「係蜈蚣，有毒！」。不過，有眼利網民則發現帖文附上的3張照片，其實早於9月13日已於網上流傳，質疑是否有人偷圖及事件真偽。

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責任編輯：羅嘉欣