【家品速報】NITORI日本國民家品店登陸MegaBox　部屋入門兩座位梳化2千元起【內附多圖】

▲ 來自日本的NITORI終於登陸香港。（記者攝）

港地小人多，居室空間不大，購買傢俬和日用品看似選擇眾多，但說到相宜售價的，其實都只是來自北歐的那間傢俬店所壟斷，不過，今次它們有對手了，因為來自日本在當地擁有「國民家品店」之稱的NITORI於上周正式登陸，傢俬家品於2萬平方呎的空間裏一網打盡，港人素來鍾情日本產品，今次NITORI到港哪有不看過究竟的理由﹗

最新影片推介

鍾情日本文化的人，都一定對當地的部屋擺設和家品非常著迷，的確，東京和香港幾乎相同的家居環境偏向狹小，因此，傢俬方面絕對適合本地，筆者每次到訪東京的家品店，又或是時裝店如Journal Standard的家品部，都會被它們設計優良而又售價合理的傢俬所吸引。

全球擁933間店

而總部設於北海道札幌NITORI，名聲更大，因為單是在日本已經擁有760間店舖（全球有933間店舖）﹗同時亦一早已經登陸中國和台灣，今次在港設立第一間店舖，的而且確是來得有點姍姍來遲呢﹗

▲ 這一組餐桌和椅子應該叫不少人看得「心心眼」。（售價待定/圖片品牌提供）

首次在港登陸，NITORI的旗艦店當然不容有失，2萬平方呎的空間，無論是大型的傢俬如床、餐桌和梳化全部落齊，至於小型的家品窗簾、枕頭、毛巾、杯碟亦有大量選擇，不少設計洋溢著和風感覺。

此外，不得不提的是NITORI多年營運下來，開發了兩種皇牌產品，當中是自家開發的N COOL「接觸涼感」布料系列寢具，該面料能吸水速乾，抗菌防臭，非常適合香港炎熱又朝潮濕的天氣使用。

而另一種則是N WARM系列，是一種採用吸濕發熱的素材，它會吸收身體散發的水氣轉換成熱能，保暖同時達到乾爽舒適效果，是冬天不可缺少的必備品，對於長年累月單一面對著北歐傢俬品牌，同時又鍾情日本文化的港人來說，閒逛NITORI時定必如有著置身日本逛家品店的感覺。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

NITORI

地址：九龍灣MegaBox L6 5

電話：3705 9209

記者：何偉雄