【男團MIRROR】王智德歌迷會突然宣布解散　Alton FC：無法繼續承受此等精神折磨

▲ 男團MIRROR成員王智德（Alton）的國際歌迷會突然宣布解散。

男團MIRROR成員王智德（Alton）的國際歌迷會昨日（24日）突然宣布解散，最後的公開活動為於商場舉行的Alton生日應援展覽，一眾蛋白粉為剛剛踏進34歲的Alton慶祝生日。

Alton的國際歌迷會於官方社交平台宣布解散消息，除了成為蛋白粉的焦點外，事件亦隨即引起不少網民關注及討論。

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Alton國際歌迷會解散

Admin Team寫下解散公告：

Alton Wong International Fan Club - Admin Team解散公告 現任Admin Team的組建初衷是為了貢獻自己的力量去協助Alton得到最大的支持，以及集合有熱情有才能的蛋白粉一起去處理繁重的應援工作。儘管Admin Team每次都用盡全力去處理應援，但應援過程中的表現及部分安排未能盡如人意。每次盡力聆聽意見、嘗試檢討、尋求不同方法改善，得到的卻是更多謾罵，亦讓我們認為不論以任何方法去處理現狀都是徒勞無功。

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生日應援為最後活動

剛剛舉行的Alton生日應援為國際歌迷會舉辦的最後一個活動，Admin Team表示：

從2023年8月初至今，將近2個月時間，Admin Team每日面對著無休止的嘲弄、背叛、抹黑甚至攻擊，但仍在此巨大的壓力下，強忍心中的難過，去完成生日應援這個重大任務。全因團隊不想辜負Alton與大眾對生日應援的期望，更不想讓慈善服務對象失望，這亦是團隊的責任所在。 現在已來到生日應援的尾聲，Admin Team已無法繼續承受此等精神折磨。面對無理指控及歪曲事實而作出的回應無法得到大家的信任；面對網絡攻擊卻因角色問題無法反擊，只能默默承受；昔日熱衷幫忙的helper公開割席、洩漏內部資訊；生日展覽商討過程被公開並用作指罵原因等，實在令團隊痛心疾首，無以名狀。

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承受精神壓力

Admin Team直言過去承受了不少精神壓力，並無法繼續承受下去，

我們和大家一樣只是普通人，會驚慌、會難過、會失望，甚至絕望，最近發生的種種，已經為團隊各成員帶來無法修復的傷害，身心受創，更影響到正職、家人及身邊朋友。為了團隊成員的精神健康、Alton的未來發展、蛋白粉圈的風氣，團隊只能懷著沉重的心情，在此正式向蛋白粉宣佈：Alton Wong International Fan Club - Admin Team將於2023年9月30日完成最後一個生日慈善項目後正式解散，AWIFC亦會相應停止營運。希望我們的離去，可以讓蛋白粉軍團恢復昔日的和平氣氛，討論的重點亦可以回到Alton身上。

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公布會務安排

Admin Team呼籲有意組新Admin的蛋白粉可跟他們聯絡，並公布會務的各項安排，

如有蛋白粉有意組建新Admin團隊，請於2023年9月27日或之前電郵至 info@altonwongifc.com 。 餘下會務的安排，公佈如下：

▪️營運費用：AWIFC備用資金全數用於生日應援項目，正式完成結算後，如入不敷支，Admin Team成員將自行補貼；如幸有盈餘，將捐助慈善團體。

▪️AWIFC物資：如有慈善機構需要，會直接捐贈。

▪️付費會員安排：將以電郵方式通知會員有關安排。

▪️其他未列之事項，將於IG中公佈，如Alton Day Community Project 2023後續事宜。

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Admin有口難言

最後，Admin Team叫大家別再浪費時間和精力在團隊身上，

早前大家對Admin Team的理性及非理性批評，團隊已全數接收。但抱歉實在有口難言，我們未能作出回應。此刻，事情已到了臨界點，從今天起團隊只會專注處理餘下的會務，請大家不要再浪費時間及精力在團隊身上，祝福大家日後安好。 感謝各位蛋白粉過往對AWIFC的支持及諒解。 再見，不再見。

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