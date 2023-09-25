【天意弄人】女生2年無故流產3次 婚前驚悉與準奶奶有非常關係進退兩難

▲ 1名台女上網呻，本來與男友感情要好，準備結婚，點知註冊當日先知與奶奶有非常關係。

天意弄人！台灣一名女生早前上網發文，呻自己跟穩定男友交往2年流產3次，他倆感情要好，以為可以拉埋天窗，豈料註冊當日，奶奶卻發現女生跟自己有非常關係，註冊儀式立即叫停，她跟準老公正陷兩難局面，她很無助地表示：「要偷偷在一起、還是徹底放下？」

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該名台女早前在Dcard以「亂倫居然發生在我身上」為題發帖，她透露2歲的時候，父母離異，由嫲嫲湊大，嫲嫲從小就栽培她，爸爸是某大公司的高層。

父母離異後，爸爸申請到外國公司發展，媽媽改嫁他人，台女長大後獲爸爸提攜到公司工作，前兩年在公司招聘新人時，她認識比她小3年的男友，她形容對方非常優秀，

他非常優秀學習能力也很強，我們漸漸的有共同話題，自然而然就發展成戀人關係。

2年流產3次

過去兩年的交往，台女懷孕了3次，但每次都是胚胎自然淘汰流產，讓她以為自己身體有問題。直到今年5月，男友指他的父母會從日本回來台灣定居，知道他有感情要好的女朋友，便想他們定下來，而台女在交往期間，從來沒有見過男友家人，只知道男友自己一個人住一間大屋，有一個年紀稍為年長的幫傭阿姨。

後來他們去桃園機場接機，台女看到男友的媽媽時，感覺很親切，對方對她也是一見如故，並問起了台女家人的狀況、她也淡淡的回答，「小時候父母離異、我是嫲嫲、爸爸帶大的。」

註冊悉真相

因為疫情關係、他們選擇先登記、後補擺婚宴，登記當日，男友父母陪同前往，男友媽媽看了一下台女的身份證，雖然台女已經改了名字，但她看到台女父親的名字跟我出生的戶籍地時，很驚訝地問她取父親的相片看，她看了以後整個人都呆住，並把台女拉到旁邊，說出她小時候的乳名，

我眼睛瞪大、我說對、你怎麼知道、她就叫我們先別辦理結婚登記、回家再說。

結果回到男友家時，大家坐下來談，才知道這個即將結婚的男友是自己同母異父的弟弟，

我們兩個完全沒辦法接受！只能抱著一起哭！後來才知道為什麼三次懷孕留不住，因為近親繁殖基因的問題。

這對準新人最後選擇退回朋友、姐弟、同事的關係，但這兩年多、他們深愛對方、完全捨不得吵架，身邊的朋友也感受到他倆非常恩愛…

我們知道完全放不下對方，但是也沒辦法跨越那條倫理道德的規範，我們都知道這一輩子要的只有彼此、只想要對方，我不知道我現在該怎麼做、要偷偷在一起、還是徹底放下、我不知道這個社會有沒有跟我類似這樣情況發生下的人、我真的很無助不知道該怎麼走下一步。

台女的求助貼文，掀起過千留言，不少網民支持她們繼續相愛，「可以在一起+領養啦！追求自己的愛情和逃避別人的嘴砲，要自己取捨」、「真的互相割捨不下，那就交往一輩子啊…兩人不婚不生，談一輩子戀愛，老了也互相照顧」、「只要你們不在意，也沒有要生小孩，可以不用在意社會的眼光」，不過也有網民質疑台女的可信性，「身分證上只有爸爸名字沒有媽媽名字嗎？為什麼媽媽還要看爸爸名字才能確認？」、「父母有婚姻關係，生下原PO，原PO身分證會有父&母的名字，媽媽還要看到父親的名字才覺得驚訝，難道媽媽不認得自己名字嗎？」。

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責任編輯︰王明芳