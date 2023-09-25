【網絡熱話】壽星仔與友人快餐店慶生笑容滿臉超感動　網民卻因搞錯一事哭笑不得

▲ 壽星仔與友人快餐店慶生。

小朋友的快樂總是純真簡單。日前有網民上載兩名小男生在快餐店內慶生，雖然是沒有巨型大蛋糕的生日派對，但「壽星仔」戴上生日帽對着蠟燭許願，已笑逐顏開。但網民「錯重點」，卻被一事弄得哭笑不得。

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有網民日前在Facebook「麥當勞關注組」以「人生有個真正好朋友的確好極！」發文，圖中影下兩位小朋友點了快餐正在慶祝生日，他們坐到店內的一邊，桌上放着汽水、漢堡包、薯條等，還點上了一支蠟燭，壽星仔戴上生日帽對着蠟燭許願後，互相甜笑，場面溫馨。

▲ 日前有網民上載兩名小男生在快餐店內慶生的圖片。（圖片來源：fb麥當勞關注組）

不少網民被平凡簡單的圖片為之動容，坦言「睇到我都眼濕濕」、「美好的童年不限於金錢」、「朋友唔使多，有你心嘅，一個都打贏一群」。不過，有眼利的網民發現，圖片的飲品杯上印有「KFC」字樣，卻被帖文在麥當勞群組，令其他網民哭笑不得，但亦祝福兩位小朋友友誼永固，要當「一世嘅好兄弟」。

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責任編輯︰王明芳