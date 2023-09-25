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【整容疑雲】李彩華深圳時裝周清唱晒唱功　Rain零濾鏡殘樣引熱論：歲月不留人【多圖】

娛樂 12:24 2023/09/25

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李彩華第N度進化！

現年39歲的李彩華（Rain）早年起轉戰內地發展，日前出席深圳時裝周活動，以一頭超長直髮、配搭白色與粉藍色造型現身。她更在時裝騷天橋上清唱晒唱功，成為當日活動的全場焦點。

品牌官方微博上載多張時裝騷活動相片，遠看略帶范冰冰的身影，一樣身形高挑纖瘦。

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零修圖殘樣盡現

當日，現場來賓要求合照，李彩華來者不拒影相，表現親民。

有網民將與李彩華合照放到小紅書，從相中可見，李彩華在零濾鏡、零修圖下，殘樣盡現，皮膚狀態超乾，面部幼紋十分明顯，令不少網民不禁留言：「認不出來！」、「點解40歲未夠就殘咗咁多？」、「歲月不留人」。有網民直言不是註明「李彩華深圳時裝周」，也認不出相中人。

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有網民將相片放到討論區，相片引起大批網民熱論。有人拿出李彩華有份參演出的新片《女子監獄》劇照，與比她細一年、同樣演出電影的周秀娜作比較，指李彩華看似比周秀娜大很多年。

網民以為李彩華比周秀娜大很多，其實二人僅相差一年。（《女子監獄》劇照）

【整容疑雲】37歲李彩華屢被諷「膠樣」　Rain放童年照力證樣貌零加工【多圖】

樣子不斷進化

李彩華於2000年出道，入行已經23年，眼大大兼鼻高的她天生麗質，更擁有一雙長腿，16歲的Rain已被星探發掘任兼職模特兒，其後Rain轉當歌手，最為人熟悉的歌曲就是《你唔愛我啦》，又拍攝電影和劇集。

初入行時的Rain樣子清純，直至25歲時，Rain首度被指「變臉」，面形突然變尖，當時Rain出席活動時對媒體解釋是暴瘦所致。3年後，Rain的下巴再度「拉長」，鼻子也變高，更被指撞樣周汶錡。

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之後Rain轉投內地市場，拍攝多部劇集並開始在內地走紅，Rain亦不時被網民質疑整容，指她變成臉尖眼大，樣子太不自然，驟眼看有點似李嘉欣。

長駐內地多年後，Rain由撞樣李嘉欣變回周汶錡，關了濾鏡後更老態盡現，近日網民更誤認Rain為女星薜凱琪。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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