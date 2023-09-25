【糖尿病】35歲男含糖飲料當水飲　上班突失明揭患嚴重糖尿病

▲ 35歲男含糖飲料當水飲，上班突失明揭患嚴重糖尿病。

含糖飲料多喝無益。內地一名35歲男子日前在上班時突然雙目失明，緊急送院檢查，發現他竟患上嚴重糖尿病，導致視網膜病變剝離。醫生細問得知，這全因他的高糖飲食習慣所致。

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根據内地媒體《都市報道》片段，在9月21日，一名35歲男子正在上班時，突然眼前一片漆黑，什麼都看不見。感到害怕的他在同事攙扶下前往醫院，經過檢查，男子右眼水晶體積血、左眼新生血管性青光眼；同時，他的血糖值竟高達18mmol/L，屬極為嚴重的糖尿病。

醫生再細問之下，男子交代，他平時非常愛喝含糖飲料：

我平時基本上不喝水，主要喝飲料比較多，像可樂這種，比較甜的飲料。

令人意外的是，男子自知有長期高糖飲食的習慣，卻從未檢查過血糖，原因是仗著自己年輕，從未想過自己會患如此嚴重的糖尿病。

患者右眼永久失明

經過手術，男子左眼幸運地恢復視力，可惜右眼卻永久失明。主治醫生、鄭州大學附屬鄭州中心醫院副主任醫生李海威表示，患者突然失明主要有2大因素。首先是他本身存在糖尿病易感基因，其次是他長期飲用含糖飲料，最終因糖尿病導致視網膜病變、眼睛水晶體積血和牽引性視網膜剝離。

研究：含糖飲料比甜品更有害

奧克蘭一大學團隊曾在《Obesity》期刊中發表研究，發現飲品中的糖是最重要的健康問題。因為與固體食物中的糖相比，飲品中的糖更易引致有害的代謝變化，因液態的糖能更快被人體吸收，從而導致肥胖和糖尿病等慢性疾病，估計全球每年因此造成約18.4萬人死亡。研究中提醒，除了減少飲用汽水，還應注意減少飲用果汁、運動、能量飲品。

食安中心：每日攝取糖含量不應超10粒糖

本港食安中心解釋，游離糖即指在食物添加的單糖和雙糖，及蜜糖、糖漿、果汁和濃縮果汁中天然含有的糖。如攝入過多游離糖，會使人攝取過多能量，增加蛀牙、超重和患肥胖症的風險。而「高糖」、「低糖」及「無糖」的定義如下：

高糖 ：每100克/毫升超過7.5克糖

低糖 ：每100克/毫升不超過5克糖

無糖 ：每100克/毫升不超過0.5克糖

中心建議，以每日攝取2000千卡能量的成年人為例，每日游離糖的攝取量應少於50克（約10粒方糖）。另外，世衞也強烈建議減少游離糖的攝入量，應減至每日能量總攝入量的5%以內，即游離糖的每日攝入量少於25克，預防蛀牙。

同場加映：17款低糖或無糖罐裝咖啡

高糖飲食會使血糖大上大落，令人更易感到疲倦，想提神不妨選擇低糖或無糖咖啡。TOPick檢視市面上25款罐裝咖啡，當中有17款屬於低糖甚至無糖，推薦給大家：

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責任編輯：羅嘉欣