【約埋班Friend去旅行】JW突破心理關口體驗「速度與激情」　陳瀅憶《美麗戰場》被狠批爆喊

▲ 《約埋班Friend去旅行》「痞子兄弟姊妹」篇

TVB節目《約埋班Friend去旅行》在今晚（9月25日）、明（9月26日）晚兩集是「痞子兄弟姊妹」篇的完結篇。

周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）和朱敏瀚體驗「速度與激情」之旅，分別會挑戰Flying Paramotor和高空滑索，這些活動對於畏高和細膽的JW來說絕對攞命。

為與大家共同創造美好的回憶，硬着頭皮頂硬上的JW雖然在過程中流下不少淚水，但她未有選擇臨陣退縮，非常叻女！

此外，4人還會齊齊穿上泰北服裝，一邊享受皇族餐一邊欣賞歌舞表演，之後還齊齊跳泰國傳統舞蹈。

【約埋班Friend去旅行】陳瀅JW泰國歎四手按摩 周嘉洛朱敏瀚齊騷肌

眼淚大放題

來到旅程的尾聲，4人開啟感性Mode，在一起看日出的時候，朱仔有感而發說：「覺得呢個節目係我哋最後一次合作。」JW亦有同樣的感覺，最後大家忍不住哭了出來，畫面感人。

行程最後一站，四人摸摸酒杯底訴心聲，當中講到人生的低潮期時，陳瀅指是去年《美麗戰場》播出的時候，她坦言：「未試過畀咁多人去講我嘅唔好。」

陳瀅說到傷心處忍不住淚崩。感性的JW亦來個「眼淚放題」，她哭着說：「我入呢間公司之後，好多人都會問我點解，因為我想演戲呀，好想Fulfil以前細個同爺爺、嫲嫲一齊睇電視嘅感覺。」

「反黑團友」登場

明晚一集的《約埋班Friend去旅行》下半節將展開「反黑團友」篇，張振朗、賴慰玲和朱敏瀚齊齊玩轉澳洲悉尼。

製作組於「反黑團友」篇又玩計中計，張振朗和賴慰玲被瞞騙以為只有他們兩人出發澳洲，更獲朱仔驚喜送機，但其實朱仔亦有份同行，更於張振朗和賴慰玲在Lounge食好西時再度現身，驚喜滿滿。

首站行程，3人去到新南威爾士中央海岸體驗原住民文化。

之後，齊齊換上釣魚褲站在海中大歎海鮮餐，振朗開蠔殼的動作相當專業，他自爆：「我以前曾經喺酒店做開蠔！」令人意想不到。

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