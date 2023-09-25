【嬰兒趴睡】奶奶嫌孫女臉大要求趴睡媽媽憂BB窒息　醫生1句話終結：命只有一條

▲ 奶奶嫌孫女臉大要求趴睡，媽媽憂BB窒息。

有些長輩聽信偏方，甚至盲目跟隨。台灣有一名媽媽在社交平台向醫生查詢，她表示奶奶嫌孫女臉大，認為要讓女嬰趴睡才能令臉型變得好看，令她十分無奈，希望向醫生求證，趴睡是否可以改變臉型。

台灣婦產科名醫蘇怡寧近日在其facebook專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」發文，分享收到一名媽媽查詢，該媽媽表示，奶奶一直認為孫女臉大，是因為沒有趴睡，奶奶更後悔當年沒有讓兒子趴睡，導致現在臉型不好看。

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台媽表示，自己翻查過資料看到不同說法，部分指臉型會有改變，有些說舌頭位置會亂放、不利牙弓發育、嘴巴開開的難閉上等。她亦發現有很多趴睡窒息案例，令她不知如何是好。對此，蘇醫生只回一句，

不要趴睡，命只有一條。

蘇醫生其後補充，不管有多少理由，都不要讓嬰兒趴睡，這不是打機可以重來。不少網民紛紛留言，感嘆長輩經常誤信偏方，慫恿別人跟隨，醫生的話都不相信，「臉大應該是遺傳，而不是沒趴睡造成的」、「到底為什麼一直在意頭型……有這麼重要嗎？」

4大建議預防嬰兒猝死症

事實上，荷蘭醫學界在80年代已發現，趴睡是導致嬰兒猝死症候群的危險因素之一。當嬰兒趴着睡時，一旦在夢中驚醒，其神經反應未能即時反應過來，於是就發生了窒息事故，令嬰兒死於睡夢中。二○一一年，台灣兒科醫學會參考了美國在這方面的最新公布，制定了以下建議，預防嬰兒猝死症。

1. 一歲以下的嬰兒每次睡眠都應該仰睡，側睡並不安全。

2. 床鋪表面必須堅實，外圍可包以被單。

3. 不建議讓嬰兒與其他人同睡，但建議與父母同室睡眠。父母可將嬰兒抱在床上餵奶或安撫，在父母要入睡前應把嬰兒放回嬰兒床上。此外，雙胞胎或多胞胎也必須分床睡眠。

4. 嬰兒床不可有任何鬆軟物件，如枕頭、被褥、蓋被、毛毯、羊毛製品。嬰兒床應該是堅硬的，並以被單包裹妥善。

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責任編輯︰王明芳