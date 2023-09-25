【視后離巢】唐詩詠離開TVB後學習mode　跟甘比學編織：好喜歡學習的感覺

▲ 唐詩詠跟甘比學鈎織！

唐詩詠去年9月跟TVB結束20年的賓主關係，回復自由身的唐詩詠一年來過著chill爆生活，此外她更啟動學習mode，繼早前於日本學整蛋糕和麵包後，劉鑾雄太太陳凱韻(甘比)近日於銅鑼灣某商場舉辦鈎織工作坊，日前唐詩詠跟甘比學鈎織！

【視后離巢】唐詩詠半年間如旅居日本 學整麵包和精進料理：現在想享受生活

唐詩詠在昨日（9月24日）於IG分享的作品，她為愛貓織了一個貓窩，她坦言近日個學習mode，當中唐詩詠寫道：

整咗個袋俾自己

整咗張床俾啲貓

今次受惠嘅係Bao Bao

因為第一次整

個size 偏細咗

我並唔係偏心呀

你哋唔好話我 多謝老師嘅耐性

同一條問題

我問咗超過六次

老師仍然悉心教導

今日唔敢再挑戰老師嘅耐性

我返屋企練吓先

至於甘比於社交平台分享一張跟唐詩詠的合照，當中她寫道：「我的第一個學生，好叻女！」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【圈中好友】唐詩詠獲提早預祝42歲生日 原來與陳茵媺是老友超驚喜

放慢腳步享受學習

這半年間，唐詩詠仿如在日本進行遊學之旅，本月12日，唐詩詠透露跟日本著名烘焙師渡邊美紀學整麵包，這位老師曾經出書介紹星野天然酵母麵包的製作方法，只見詩詠於新鮮出爐的麵包前拍照，流露一副滿足的笑容。

翌日，唐詩詠跟老帥學整至愛的栗子蛋糕，似學對烘焙產生濃厚興趣！

最新影片推介：炎明熹專訪

在此之前，唐詩詠於日本跟老師學整精進料理，分享感受時，似乎道盡近年放慢腳步，享受生活的心聲。

返港後唐詩詠未有放棄學習，日前於IG分享學整蛋撻的照片，見她專心地倒蛋漿，捧著親手焗製的蛋撻時，一臉喜悅。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

唐詩詠：想這時刻享受生活

3月份出席《隱形戰隊》宣傳時，唐詩詠接受TOPick訪問時笑言以前「冇覺好瞓」，現在全沒壓力，人也沒那麼疲累。

另外詩詠直言多了時間陪伴家人，她說：「生活上的感覺也很不同，以前每做一件事或去旅行均擔心能否成事，或許最後因工作而放棄，現在所有事由自己控制。」

問到會否簽新公司，她直言現階段不考慮，想好好享受下生活。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R