【心肌梗塞】男子心口翳左肩痛急求醫　揭心肌梗塞血管阻塞近100%

▲ 男子心口翳左肩痛急求醫，揭心肌梗塞血管阻塞近100%。

心臟病是常見的致命殺手。台灣一名醫生早前突感胸痛、胸悶，左肩和下巴出現酸痛，他意識到可能是心肌梗塞，趕緊報警求助，送院檢查後發現一條血管幾乎100%阻塞，所幸及時治療，成功保住性命。

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台灣急診科醫生魏智偉在節目《健康好生活》分享病例，指認識一位60歲的診所醫生，他本身有三高、肥胖問題，每天看診的患者都很多，某天中午他突然感到胸痛，他估計是看診時維持固定姿勢使用電腦，引發肌肉筋膜炎所致，於是自行服用止痛藥和肌肉鬆弛劑，半小時後症狀似乎有改善，便不以為意。

當日下午，該名醫生運動期間，突然胸悶、冒冷汗，且下巴和左肩非常酸痛，極度不適。他意識到自己可能是心肌梗塞，於是立即報警求助，被送到急症室後接受了心電圖檢查，結果發現其中一條血管幾乎100%阻塞，所幸經打通血管治療後，成功撿回一命。

5招自我檢測

魏智偉分享5點判斷冠心病缺血性胸痛，：

增：增減痛，即在不同姿勢下，胸痛、胸悶症狀可能會緩解或加劇，例如行樓梯等活動時疼痛加劇，坐著休息是較舒服等

質：疼痛的性質，例如悶痛、刺痛、撕裂痛等

轉：疼痛有否轉移，心肌梗塞的疼痛可能會轉移至左肩、背部、頸部、下巴等位置

嚴：疼痛的嚴重度，當發生典型症狀時，愈痛代表愈嚴重

始：何時出現疼痛，例如運動後感到不適，或天氣變化大、忽冷忽熱時

魏智偉提醒，胸痛是心肌梗塞常見的表徵，如經自我檢測符合以上舉例情況，應保持冷靜並及早求醫接受詳細檢查。

急性心肌梗塞發病症狀

根據醫院管理局資料，急性心肌梗塞通常是由於主要冠狀動脈阻塞而導致心肌急性壞死。急性心肌梗塞的典型症狀包括胸痛、胸部不適，有時會延伸到下巴和左臂。其他症狀包括出汗和呼吸困難。非典型症狀，如消化不良和頭暈。有時，心臟驟停亦可能是急性心 肌梗塞的首發症狀。

心血管疾病有年輕化趨勢

台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立曾指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。

發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

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責任編輯：羅嘉欣