【天氣報告】南海中部廣闊低壓區逐漸發展　中秋節料多雲有驟雨

▲ 南海中部廣闊低壓區逐漸發展，料本周後期移向廣東沿岸至海南島。（資料圖片）

天文台表示，高空反氣旋正為華南沿岸地區帶來大致晴朗的天氣。同時，一股偏東氣流正影響該區。今日（25日）部分時間有陽光。下午酷熱，局部地區有驟雨。吹和緩東至東北風，風勢間中清勁。

在上午10時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在峴港之東南偏東約250公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，移向越南中部。

▲ 位於南海中部的熱帶氣旋會在今明兩日移向越南中部。

天文台指，高空反氣旋會在未來一兩日覆蓋華南。此外，位於南海中部的熱帶低氣壓會在今明兩日移向越南中部。預料一股東北季候風會在本周後期抵達華南沿岸。同時，位於南海中部的廣闊低壓區會逐漸發展，有可能在本周後期移向廣東沿岸至海南島一帶。在該低壓區及東北季候風的共同影響下，廣東沿岸風勢較大及有驟雨。

天文台展望，未來一兩日部分時間有陽光。本周後期間中有驟雨。

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記者：黃穎津