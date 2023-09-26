【中秋送禮】男子送月餅給親人12日後重回手中　輾轉五手成真「五人月餅」

▲ 男子送出月餅，12日後重回自己手中。

中秋時節，往往收到不少月餅，為免浪費，不時都會有人將月餅轉贈他人「借花敬佛」。内地一名男子早前將一盒五仁月餅送給親友後，過了半個月，經多番轉手，最終竟重回自己手裡，令網民調侃果真是「真五人」月餅。

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廣東湛江一名男子早前拍片分享，自己在9月初買了一盒五仁月餅，過了兩天就拿去送給親戚，可是萬萬想不到，12天過後，一位到來探訪時，竟把這盒月餅再次帶回來送給自己。

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為了引證這盒月餅是當日自己所買回來的那盒，男子自稱當天購買時，不小心把月餅盒撞到收銀台上，令鐵盒出現小缺口，意外成了獨特記號。男子更為了查明真想，於是向親戚打聽，得知送予親戚後，親戚再轉送至其親友，親友又再把月餅送予朋友，朋友收到後，最後作為賀禮帶到拍片男子家中。

不足半個月時間，這盒月餅已轉手五人，讓男子自嘲這盒是我一個花錢買的，該是我吃的還是我吃吧，你是跑不掉的。而相關影片引得網民熱烈討論，「果真五人(仁)月餅，花一個人的錢，辦了五個人的事」，「一盒月餅解決一圈的人情世故」，「以前禮盒是捨不得吃，用來送予親友，但現在是不想吃」。

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責任編輯︰陳珈希

