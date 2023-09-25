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【杭州亞運】張家朗首奪亞運花劍金牌　曾讀英華林大輝獲讚專注刻苦

尖子教室 13:20 2023/09/25

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張家朗為香港劍擊隊首奪亞運花劍金牌。

港隊昨天（24日）在杭州亞運首日賽事有好表現，一共奪得2金5銅，其中「香港劍神」張家朗在男子花劍決賽，為香港劍擊隊歷史性奪得首面亞運金牌，為港爭光。張家朗中學時間曾讀名校英華書院及林大輝中學，兩校的校長也曾讚揚家朗早於中學時間，已專注刻苦練劍。

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湊得輕鬆啲

張家朗在男花個人賽打入決賽對中國劍手陳海威，張家朗以15:2大勝中國劍手陳海威封王。蔡俊彥則在4強以9:15不敵中國劍手陳海威，在不設季軍戰下取得銅牌。同日還有賽艇林新棟和王瑋駿於男子雙人單槳無舵艇為港隊「開齋」奪得今屆亞運第一金。

英華前校長讚刻苦鍛鍊

張家朗在中學生涯刻苦練劍，成就出今日的他。家朗中一入讀英華書院，兩年後因遷就練劍時間而轉校至林大輝中學，讀到中四時決定停學，全心投入全職劍擊運動員生涯。

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英華書院前校長鄭鈞傑曾向TOPick記者表示，校方曾邀請港隊教練指導家朗，令家朗的劍術突飛猛進，曾在學界比賽個人花劍奪得第3名。雖然家朗做了兩年「英華仔」後轉校，但鄭校長記得家朗十分享受在英華的校園生活，並刻苦練習。

好欣賞家朗劍擊方面嘅投入、專注，同刻苦鍛鍊！

而林大輝中學前校長譚日旭也盛讚家朗有極強心理質素。張家朗在前年東京奧運男子花劍個人賽歷史性奪得金牌後，林大輝中學決定把他就讀時的班房命名為「張家朗課室」，以表揚其成就，是該校第三位留名的校友。

張家朗將修讀浸大體育及康樂管理課程。（林宇翔攝）

升讀浸大讀體育及康樂管理

去年張家朗獲香港浸會大學透過「優才運動員入學計劃」取錄，入讀浸大體育運動及健康學系，修讀體育及康樂管理課程，成為單車運動員、兩屆奧運會銅牌得主李慧詩的師弟。他當時受訪時直言，「運動員唔可做一世，都希望慢慢諗吓、鋪排之後嘅路要點樣走。」他指現階段會專注運動員訓練，先謹慎地跟上學業，再體驗校園生活，目標取得下屆奧運入場券。

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責任編輯：林綺玲

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